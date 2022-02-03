Как провести газ в частный дом: пошаговая инструкция и стоимость
Газификация частного дома
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Газификация частного дома — это процесс подключения дома к газопроводу. Сколько стоит провести газ, какие сейчас действуют правила подключения, как подготовить проект, какова цена - в материале РИА Новости.
Что такое газификация
Газификация — это подключение газа к дому, которым ведает чаще всего региональные филиалы ПАО “Газпром”.
Способы газоснабжения частного дома
Из всех вариантов обогрева частного дома самым эффективным и надежным считается газификация, которую можно осуществить несколькими способами:
- 1Подключение к центральному газоснабжению (наиболее распространенный вариант). Если по улице, где находится дом, проведена газовая труба, то для газификации помещения нужно обратиться в компанию, ведающую сетями в населенном пункте.
- 2Установка газгольдера. Этим способом пользуются при невозможности подключения к магистрали. Газ при этом закачивается в большой резервуар.
- 3Отопление биогазом. Несмотря на высокую эффективность, для России это пока экзотика. Под установку газогенераторного (биогазового) оборудования нужно выделять большие площади и иметь постоянный запас древесины и других материалов для получения топлива.
Категории газифицируемых объектов
Категория объекта зависит от расстояния до газовой трубы, давления внутри газопровода, требуемой мощности и других условий.
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Первая
К первой категории относятся объекты, находящиеся на расстоянии до 200 метров от газопровода. Уровень потребления - не более 42 м³ газа в час при требуемом давлении до 0,3 МПа. К домам первой категории газ можно подключить только открытым способом, то есть труба укладывается в траншею.
Вторая
Критерий - расстояние до газопровода до 300 м в городе, до 500 м в сельской местности. Эта категория домов потребляет до 500 м³ газа в час при давлении до 0,6 МПа. При этом газопровод должен проходить по территории одного муниципального образования.
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Третья
Дома третьей категории имеют такие же характеристики, как и второй. Различие состоит в том, что газопровод проходит по территории не одного, а двух или нескольких муниципальных образований.
Виды газопровода и доступная мощность
В зависимости от давления газа, которое влияет и на максимальную мощность, различают несколько видов газопроводов:
Категория
Давление, МПа
Низкого давления
до 0,005
Среднего давления
0,005 - 0,3
Высокого давления, вторая категория
0,3 — 0,6
Высокого давления, первая категория
от 0,6 — 1,2
Высокого давления, первая “а” категория
более 1,2
Если давление в газопроводе не соответствует запрашиваемой мощности, придется купить для отопления другой котел или отказаться от газификации.
Кто может подключить газ
Подать заявление на подключение газа может либо сам собственник земельного участка, либо его его официальный представитель по доверенности, либо третье лицо при наличии согласия владельца.
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Этапы газификации
Газификация дома требует длительного времени и соблюдения определенных правил. Процесс подключения газа разделяется на несколько этапов.
Оформление документов
Прежде всего нужно собрать необходимый пакет документов:
- —Технические условия. Это разрешение на подключение к газовой магистрали, согласно которому газораспределительная организация (ГРО) гарантирует подачу природного топлива. Для оформления этого документа нужно предоставить запрос на выдачу ТУ, в котором указывается планируемый срок запуска газопровода и предполагаемый расход газа; копию удостоверения личности; согласие собственника (если провести газификацию в доме хочет арендатор).
- —Документы , подтверждающие право собственности на недвижимость. К ним обязательно прилагается ситуационный план участка и прилегающей к нему территории (можно нарисовать от руки или сделать скриншот в Яндекс- и Гугл-картах), топографическая карта участка. При планируемом расходе более 5 м³ в час нужно предоставить проект и расчет МЧРГ (максимального часового расхода газа).
Подача заявки
При наличии всего пакета документов собственник подает заявку на газификацию дома. Это можно сделать несколькими способами.
Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Также можно обратиться с запросом на подключение газа в МФЦ. Если заявка будет заполнена верно, то технические условия для объектов первой категории газоснабжения должны предоставить в течение 10 рабочих дней. В противном случае заявителю придет письмо с просьбой исправить неточности.
Заключение договора
После получения всех условий подключения у собственника есть 30 дней, чтобы подписать договор с ГРО, который направляется владельцу вместе с ТУ, иначе заявку аннулируют.
"Например, на территории Московской области подписать договор можно онлайн в личном кабинете клиента посредством SMS-уведомления, с помощью электронно-цифровой подписи либо лично, отправив оригинал договора почтой", — поделился с РИА Новости адвокат Константин Ерохин.
Как только договор с Горгазом будет оформлен, следует отправиться в строительно-монтажную компанию, которая будет осуществлять все процедуры по газификации дома.
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Составление проекта
Проект газификации частного дома позволит правильно спланировать разводку, рассчитать и подобрать нужное оборудование. В документе обязательны следующие пункты:
- —поэтажный план здания с указанием мест прокладки труб и расположения приборов,
- —параметры энергоэффективности объекта,
- —спецификация газового оснащения,
- —смета на установку,
- —обоснование выбора того или иного способа монтажа,
- —меры предосторожности и защиты.
"Проект по участку возможно заказать в ГРО или в иной организации, которая имеет лицензию на оказание такого вида услуги", — сообщил эксперт.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист принимает заявку на подключение газа в Едином Центре оказания услуг населению АО "Газпром газораспределение Тамбов" в Тамбове
Специалист принимает заявку на подключение газа в Едином Центре оказания услуг населению АО "Газпром газораспределение Тамбов" в Тамбове
Строительно-монтажные работы
Выбранная собственником монтажная компания должна иметь лицензию и допуск на проведение газификации в доме.
Процесс подключения к газоснабжению делится на три основных этапа:
- 1Прокладка внешнего газопровода от границы участка, которая может осуществляться подземным и наземным методом. В первом случае используют трубы диаметром 15 см, которые размещаются в заранее вырытых траншеях. На придомовой территории устанавливают газорегуляторный пункт, предназначенный для нормализации давления природного газа.
- 2Устройство котельной в доме, в которой должен быть дымоход, а также система искусственной или естественной вентиляции.
- 3Подключение коммуникаций. Это последний этап, на котором в здание вводят трубу и соединяют ее с основным стояком. После сборки подключаются регулирующие и измерительные приборы, такие как счетчик, различные датчики, запорные краны.
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Сколько стоит
Стоимость подключения к газовой магистрали рассчитывает газораспределительная организация по установленному региональными властями тарифу. Примерную цену позволяет узнать калькулятор на сайте Единого оператора газификации. Она зависит от конкретных обстоятельств, в регионах Центральной России эксперты называют среднюю сумму от 100 тыс. рублей.
С 15 октября 2021 года граждане населенных пунктов, в которых уже имеются газораспределительная инфраструктура, имеют право на бесплатное подключение дома к магистрали. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно оставить заявку на портале госуслуг или на сайте газораспределительной организации, также это можно сделать лично в МФЦ.
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Просьба будет рассмотрена в течение одного дня, а информация о приеме заявки автоматически отобразится в личном кабинете на “Госуслугах”.
По условиям программы бесплатное подключение к газораспределительной сети доступно для личного пользования, не в коммерческих целях.
Отдельно нужно будет оплатить оборудование для котельной, его установку и обслуживание, а также монтажные работы строительной компании.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников компании АО "Газпром газораспределение"
Работа сотрудников компании АО "Газпром газораспределение"
Срок подключения
Согласно федеральному закону о газоснабжении, срок подключения газа не может превышать девяти месяцев для заявителей первой категории. На получение разрешения для технического присоединения отводится не более 12 месяцев. Для других категорий потребителей газификация помещения осуществляется в срок не более двух лет.
Требования федерального закона
Порядок подключения частного дома к газовой магистрали регулируется федеральным законом о газоснабжении, в соответствии с которым при газификации необходимо соблюдать следующие требования:
- 1Подключать можно только объекты капстроительства - как дома, введенные в эксплуатацию, так и те, строительство которых еще не закончено.
- 2Нельзя проводить газоснабжение в некапитальных постройках, таких как теплицы, гаражи, летние веранды и другие сооружения без фундамента.
- 3Обращаться с заявлением о газификации частного дома имеет право только собственник или арендатор при наличии письменного одобрения владельца участка. Если у здания есть несколько собственников, потребуется согласие каждого из них.
- 4Технические условия действительны в течение 70 дней, после документ нужно оформлять заново.
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Льготы при подключении
Право на льготы при подключении газа к частному дому имеют пенсионеры, инвалиды первой, второй и третьей группы, многодетные и малоимущие семьи, ветераны, вдовы ветеранов боевых действий, блокадники и люди, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Для получения льгот гражданин должен обратиться в ГРО и предоставить документы, подтверждающие статус человека, которому положены социальные привилегии от государства.
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С 2021 года региональные власти самостоятельно регулируют права льготников. Это значит, что основной перечень категорий граждан может быть увеличен, как и размер компенсации.
Самым распространенным видом льготы являются субсидии на газ для пенсионеров. Такие дополнительные выплаты граждане получают из Пенсионного фонда РФ. Размер субсидий зависит от бюджета региональных властей.
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Техника безопасности
Утечка газа всегда влечет за собой серьезные последствия как для строения, так и для жизни человека. Поэтому во время газификации очень важно уделить внимание технике безопасности: в особенности таким нормам вентиляции кухни и котельной, как размер окна, место установки котла, качество заземления дома и работа датчиков утечки газа. Если хотя бы одно из требований не будет выполнено, пуск системы обязаны отложить до исправления недостатков.
"В помещении, в котором было установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, для чего нужно обеспечить наличие двух важных факторов: открытой форточки или фрамуги (притока воздуха) и вентиляционного канала (вытяжки)", — рассказал Константин Ерохин.
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