https://ria.ru/20220203/gazifikatsiya-1770831900.html

Как провести газ в частный дом: пошаговая инструкция и стоимость

Газификация частного дома: как провести газ и сколько стоит подключение по проекту

Как провести газ в частный дом: пошаговая инструкция и стоимость

Газификация частного дома — это процесс подключения дома к газопроводу. Сколько стоит провести газ, какие сейчас действуют правила подключения, как подготовить... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:27

2022-02-03T13:27

2022-02-03T13:27

природный газ

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Газификация частного дома — это процесс подключения дома к газопроводу. Сколько стоит провести газ, какие сейчас действуют правила подключения, как подготовить проект, какова цена - в материале РИА Новости.Что такое газификацияГазификация — это подключение газа к дому, которым ведает чаще всего региональные филиалы ПАО “Газпром”.Способы газоснабжения частного домаИз всех вариантов обогрева частного дома самым эффективным и надежным считается газификация, которую можно осуществить несколькими способами:Категории газифицируемых объектовКатегория объекта зависит от расстояния до газовой трубы, давления внутри газопровода, требуемой мощности и других условий.ПерваяК первой категории относятся объекты, находящиеся на расстоянии до 200 метров от газопровода. Уровень потребления - не более 42 м³ газа в час при требуемом давлении до 0,3 МПа. К домам первой категории газ можно подключить только открытым способом, то есть труба укладывается в траншею.ВтораяКритерий - расстояние до газопровода до 300 м в городе, до 500 м в сельской местности. Эта категория домов потребляет до 500 м³ газа в час при давлении до 0,6 МПа. При этом газопровод должен проходить по территории одного муниципального образования.ТретьяДома третьей категории имеют такие же характеристики, как и второй. Различие состоит в том, что газопровод проходит по территории не одного, а двух или нескольких муниципальных образований.Виды газопровода и доступная мощностьВ зависимости от давления газа, которое влияет и на максимальную мощность, различают несколько видов газопроводов:Если давление в газопроводе не соответствует запрашиваемой мощности, придется купить для отопления другой котел или отказаться от газификации.Кто может подключить газПодать заявление на подключение газа может либо сам собственник земельного участка, либо его его официальный представитель по доверенности, либо третье лицо при наличии согласия владельца.Этапы газификацииГазификация дома требует длительного времени и соблюдения определенных правил. Процесс подключения газа разделяется на несколько этапов.Оформление документовПрежде всего нужно собрать необходимый пакет документов:Подача заявкиПри наличии всего пакета документов собственник подает заявку на газификацию дома. Это можно сделать несколькими способами.Удобнее всего использовать сайт Единого оператора газификации или “Госуслуги”. Будут автоматически использованы паспортные данные, адрес дома и телефон заявителя из профиля на портале.Также можно обратиться с запросом на подключение газа в МФЦ. Если заявка будет заполнена верно, то технические условия для объектов первой категории газоснабжения должны предоставить в течение 10 рабочих дней. В противном случае заявителю придет письмо с просьбой исправить неточности.Заключение договораПосле получения всех условий подключения у собственника есть 30 дней, чтобы подписать договор с ГРО, который направляется владельцу вместе с ТУ, иначе заявку аннулируют.Как только договор с Горгазом будет оформлен, следует отправиться в строительно-монтажную компанию, которая будет осуществлять все процедуры по газификации дома.Составление проектаПроект газификации частного дома позволит правильно спланировать разводку, рассчитать и подобрать нужное оборудование. В документе обязательны следующие пункты:"Проект по участку возможно заказать в ГРО или в иной организации, которая имеет лицензию на оказание такого вида услуги", — сообщил эксперт.Строительно-монтажные работыВыбранная собственником монтажная компания должна иметь лицензию и допуск на проведение газификации в доме.Процесс подключения к газоснабжению делится на три основных этапа:Сколько стоитСтоимость подключения к газовой магистрали рассчитывает газораспределительная организация по установленному региональными властями тарифу. Примерную цену позволяет узнать калькулятор на сайте Единого оператора газификации. Она зависит от конкретных обстоятельств, в регионах Центральной России эксперты называют среднюю сумму от 100 тыс. рублей.С 15 октября 2021 года граждане населенных пунктов, в которых уже имеются газораспределительная инфраструктура, имеют право на бесплатное подключение дома к магистрали. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно оставить заявку на портале госуслуг или на сайте газораспределительной организации, также это можно сделать лично в МФЦ.Просьба будет рассмотрена в течение одного дня, а информация о приеме заявки автоматически отобразится в личном кабинете на “Госуслугах”.По условиям программы бесплатное подключение к газораспределительной сети доступно для личного пользования, не в коммерческих целях.Отдельно нужно будет оплатить оборудование для котельной, его установку и обслуживание, а также монтажные работы строительной компании.Срок подключенияСогласно федеральному закону о газоснабжении, срок подключения газа не может превышать девяти месяцев для заявителей первой категории. На получение разрешения для технического присоединения отводится не более 12 месяцев. Для других категорий потребителей газификация помещения осуществляется в срок не более двух лет.Требования федерального законаПорядок подключения частного дома к газовой магистрали регулируется федеральным законом о газоснабжении, в соответствии с которым при газификации необходимо соблюдать следующие требования:Льготы при подключенииПраво на льготы при подключении газа к частному дому имеют пенсионеры, инвалиды первой, второй и третьей группы, многодетные и малоимущие семьи, ветераны, вдовы ветеранов боевых действий, блокадники и люди, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС.Для получения льгот гражданин должен обратиться в ГРО и предоставить документы, подтверждающие статус человека, которому положены социальные привилегии от государства.С 2021 года региональные власти самостоятельно регулируют права льготников. Это значит, что основной перечень категорий граждан может быть увеличен, как и размер компенсации.Самым распространенным видом льготы являются субсидии на газ для пенсионеров. Такие дополнительные выплаты граждане получают из Пенсионного фонда РФ. Размер субсидий зависит от бюджета региональных властей.Техника безопасностиУтечка газа всегда влечет за собой серьезные последствия как для строения, так и для жизни человека. Поэтому во время газификации очень важно уделить внимание технике безопасности: в особенности таким нормам вентиляции кухни и котельной, как размер окна, место установки котла, качество заземления дома и работа датчиков утечки газа. Если хотя бы одно из требований не будет выполнено, пуск системы обязаны отложить до исправления недостатков."В помещении, в котором было установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, для чего нужно обеспечить наличие двух важных факторов: открытой форточки или фрамуги (притока воздуха) и вентиляционного канала (вытяжки)", — рассказал Константин Ерохин.

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https://ria.ru/20211230/stroitelstvo-1766055024.html

https://ria.ru/20210921/obogrevateli-1751152675.html

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природный газ, россия