https://ria.ru/20211018/gaz-1754963587.html

Бесплатное проведение газа к участку. Что нужно знать?

В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу - РИА Новости, 18.10.2021

Бесплатное проведение газа к участку. Что нужно знать?

В понедельник вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T05:28

2021-10-18T05:28

2021-10-18T10:49

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В понедельник вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.Согласно нововведению, процесс затронет населенные пункты с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.Возможность подключения получат граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд."Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях", — подчеркивается в документе.Для проведения голубого топлива до участка нужно направить заявку оператору через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап планируется провести до 2023 года, второй — до 2030-го. За прокладку газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу "единого окна", а это, как ожидается, сократит сроки работ.

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

https://realty.ria.ru/20210929/gaz-1752266847.html

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экономика, общество, владимир путин, правительство рф, россия