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Бесплатное проведение газа к участку. Что нужно знать?
В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу - РИА Новости, 18.10.2021
Бесплатное проведение газа к участку. Что нужно знать?
В понедельник вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T05:28
2021-10-18T10:49
экономика
общество
владимир путин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В понедельник вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.Согласно нововведению, процесс затронет населенные пункты с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.Возможность подключения получат граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд."Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях", — подчеркивается в документе.Для проведения голубого топлива до участка нужно направить заявку оператору через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап планируется провести до 2023 года, второй — до 2030-го. За прокладку газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу "единого окна", а это, как ожидается, сократит сроки работ.
https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html
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экономика, общество, владимир путин, правительство рф, россия
05:28 18.10.2021 (обновлено: 10:49 18.10.2021)
 
В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу для личных нужд

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В понедельник вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Согласно нововведению, процесс затронет населенные пункты с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой.
Возможность подключения получат граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд.
"Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях", — подчеркивается в документе.
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Для проведения голубого топлива до участка нужно направить заявку оператору через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.
Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап планируется провести до 2023 года, второй — до 2030-го. За прокладку газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу "единого окна", а это, как ожидается, сократит сроки работ.
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