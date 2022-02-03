https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html
Объявлены ведущие Евровидения
Объявлены ведущие Евровидения - РИА Новости, 03.02.2022
Объявлены ведущие Евровидения
Итальянская телекомпания Rai объявила, что ведущими Евровидения-2022 станут Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика. Об этом сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:57
2022-02-03T11:57
2022-02-03T11:57
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Итальянская телекомпания Rai объявила, что ведущими Евровидения-2022 станут Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика. Об этом сообщается на сайте мероприятия. Трио проведет два полуфинала и финал песенного конкурса, которые пройдут 10, 12 и 14 мая соответственно. Лаура Паузини — итальянская певица, лауреат множества престижных премий, среди которых Грэмми и Золотой глобус. Она исполнила композицию "Io sì" на 93-й церемонии вручения премии Оскар в 2021 году. Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и The X Factor (Италия).Мика — британский певец американo-ливанского происхождения. Он был наставником во французской версии "Голоса" и итальянской версии The X Factor. Евровидение-2022 пройдет в Турине. В прошлом году от России на конкурс поехала Манижа с песней "Russian Woman". Она заняла девятое место. Кто будет представлять нашу страну в 2022-м, пока не было решено. Но уже известно, что исполнитель из России на Евровидении будет выступать во второй части первого полуфинала.
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новости культуры, евровидение, музыка, евровидение-2021
Объявлены ведущие Евровидения
Объявлены ведущие Евровидения-2022
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Итальянская телекомпания Rai объявила, что ведущими Евровидения-2022 станут Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика. Об этом сообщается
на сайте мероприятия.
Трио проведет два полуфинала и финал песенного конкурса, которые пройдут 10, 12 и 14 мая соответственно.
Лаура Паузини — итальянская певица, лауреат множества престижных премий, среди которых Грэмми и Золотой глобус. Она исполнила композицию "Io sì" на 93-й церемонии вручения премии Оскар в 2021 году.
Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и The X Factor (Италия).
Мика — британский певец американo-ливанского происхождения. Он был наставником во французской версии "Голоса" и итальянской версии The X Factor.
Евровидение-2022 пройдет
в Турине. В прошлом году от России на конкурс поехала Манижа с песней "Russian Woman". Она заняла
девятое место. Кто будет представлять нашу страну в 2022-м, пока не было решено. Но уже известно
, что исполнитель из России на Евровидении будет выступать во второй части первого полуфинала.