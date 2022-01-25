https://ria.ru/20220125/eurovision-1769443696.html

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2022

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2022 - РИА Новости, 25.01.2022

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2022

Россия на Евровидении-2022 выступит во второй части первого полуфинала. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте конкурса. 25 января в Италии состоялась... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:55

2022-01-25T15:55

2022-01-25T16:03

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия на Евровидении-2022 выступит во второй части первого полуфинала. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте конкурса. 25 января в Италии состоялась жеребьевка будущего конкурса. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля. Такую систему ввели в 2013 году. По словам организаторов, это позволяет сделать шоу более ярким и интересным. Ранее при жеребьевке страна вытягивала порядковый номер сразу, таким образом в программе могли идти подряд, например, несколько лирических композиций, а затем – только танцевальные. При новой системе продюсеры могут чередовать музыкальные стили. Кроме того, на церемонии прошла символическая передача ключей конкурса от Роттердама, где проходило Евровидение-2021, Турину – хозяину нынешнего музыкального турнира. Первый полуфинал состоится 10-го мая. Кто будет представлять нашу страну, пока не решили. В этом году трансляцию конкурса будет вести ВГТРК ("Россия 1"), она же и выберет российского участника.После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м песенный конкурс пройдет в Турине. Финал запланирован на 14 мая. В прошлом году от России на соревнование поехала Манижа с песней "Russian Woman". Она заняла девятое место. На днях в прессе появилась информация, что певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году.

https://ria.ru/20220125/maneskin-1769376671.html

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евровидение, музыка, новости культуры