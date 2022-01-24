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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220124/mika-1769281572.html
Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения
Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения - РИА Новости, 24.01.2022
Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения
Певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году, сообщает портал Adnkronos ссылкой на свои источники. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:45
2022-01-24T16:46
шоубиз
шоу-бизнес
евровидение
знаменитости
италия
турин
сан-ремо
"голос"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году, сообщает портал Adnkronos ссылкой на свои источники.Участие в конкурсе в качестве ведущих, по данным издания, уже подтвердили еще две звезды – Лаура Паузини и Алессандро Каттелан. Уточняется, что при выборе организаторы ориентировались на их известность, артистичность, а также знание английского языка.СМИ уточняет, что официальное объявление ведущих может произойти в один из вечеров фестиваля в Сан-Ремо, который начнется 1 февраля. Лаура – итальянская певица и победительница международного конкурса "Грэмми". Одной из ее известных композиций стал дуэт с Андреа Бочелли. Паузини также принимала участие в разных музыкальных шоу, например, была наставницей в испанской и мексиканской версиях шоу "Голос".Каттелан – ведущий, известный большинству зрителей участием в итальянском проекте The X Factor.Мика также выполнял роль наставника в крупных музыкальных конкурсах: во французской версии "Голоса", а также в итальянской версии The X Factor. В 2007 году в СМИ его называли "Прорывом года", он был номинирован на "Грэмми". Мика также снимался в собственном шоу "Stasera Casa Mika" в Италии, которое выиграло премию "Rose d'Or" в 2017 году.Евровидение в 2022 году пройдет в Турине: победу итальянцам принесла группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии Pala Olimpico.
https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html
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шоу-бизнес, евровидение, знаменитости, италия, турин, сан-ремо, "голос"
16:45 24.01.2022 (обновлено: 16:46 24.01.2022)
 
Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения

Итальянское агентство назвало певца Мику вероятным ведущим Евровидения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт певца Мика в клубе Arena Moscow
Концерт певца Мика в клубе Arena Moscow - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году, сообщает портал Adnkronos ссылкой на свои источники.
Участие в конкурсе в качестве ведущих, по данным издания, уже подтвердили еще две звезды – Лаура Паузини и Алессандро Каттелан. Уточняется, что при выборе организаторы ориентировались на их известность, артистичность, а также знание английского языка.
СМИ уточняет, что официальное объявление ведущих может произойти в один из вечеров фестиваля в Сан-Ремо, который начнется 1 февраля.
Лаура – итальянская певица и победительница международного конкурса "Грэмми". Одной из ее известных композиций стал дуэт с Андреа Бочелли. Паузини также принимала участие в разных музыкальных шоу, например, была наставницей в испанской и мексиканской версиях шоу "Голос".
Каттелан – ведущий, известный большинству зрителей участием в итальянском проекте The X Factor.
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Мика также выполнял роль наставника в крупных музыкальных конкурсах: во французской версии "Голоса", а также в итальянской версии The X Factor. В 2007 году в СМИ его называли "Прорывом года", он был номинирован на "Грэмми". Мика также снимался в собственном шоу "Stasera Casa Mika" в Италии, которое выиграло премию "Rose d'Or" в 2017 году.
Кадр из клипа The Rasmus Jezebel
18 января, 13:05Культура
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
Евровидение в 2022 году пройдет в Турине: победу итальянцам принесла группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии Pala Olimpico.
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ШоубизШоу-бизнесЕвровидениеЗнаменитостиИталияТуринСан-Ремо"Голос"
 
 
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