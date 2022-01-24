https://ria.ru/20220124/mika-1769281572.html

Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения

Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения - РИА Новости, 24.01.2022

Певца Мику назвали вероятным ведущим Евровидения

Певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году, сообщает портал Adnkronos ссылкой на свои источники. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:45

2022-01-24T16:45

2022-01-24T16:46

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певец Мика может стать ведущим Евровидения в 2022 году, сообщает портал Adnkronos ссылкой на свои источники.Участие в конкурсе в качестве ведущих, по данным издания, уже подтвердили еще две звезды – Лаура Паузини и Алессандро Каттелан. Уточняется, что при выборе организаторы ориентировались на их известность, артистичность, а также знание английского языка.СМИ уточняет, что официальное объявление ведущих может произойти в один из вечеров фестиваля в Сан-Ремо, который начнется 1 февраля. Лаура – итальянская певица и победительница международного конкурса "Грэмми". Одной из ее известных композиций стал дуэт с Андреа Бочелли. Паузини также принимала участие в разных музыкальных шоу, например, была наставницей в испанской и мексиканской версиях шоу "Голос".Каттелан – ведущий, известный большинству зрителей участием в итальянском проекте The X Factor.Мика также выполнял роль наставника в крупных музыкальных конкурсах: во французской версии "Голоса", а также в итальянской версии The X Factor. В 2007 году в СМИ его называли "Прорывом года", он был номинирован на "Грэмми". Мика также снимался в собственном шоу "Stasera Casa Mika" в Италии, которое выиграло премию "Rose d'Or" в 2017 году.Евровидение в 2022 году пройдет в Турине: победу итальянцам принесла группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии Pala Olimpico.

https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html

https://ria.ru/20220118/rasmus-1768327178.html

https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html

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шоу-бизнес, евровидение, знаменитости, италия, турин, сан-ремо, "голос"