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Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре
Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре - РИА Новости, 03.02.2022
Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:55
2022-02-03T18:55
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
киев
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее завяил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова принять у себя встречу в "минском" формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы.Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, киев
18:55 03.02.2022
 
Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее завяил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова принять у себя встречу в "минском" формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы.
Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.
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В миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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