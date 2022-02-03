https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html

Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре

Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре - РИА Новости, 03.02.2022

Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:55

2022-02-03T18:55

2022-02-03T18:55

в мире

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турция

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

киев

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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее завяил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова принять у себя встречу в "минском" формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы.Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.

https://ria.ru/20220203/bayraktar-1770933285.html

россия

турция

украина

киев

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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, киев