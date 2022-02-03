https://ria.ru/20220203/donbass-1770799042.html

В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу

В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу - РИА Новости, 03.02.2022

В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:59

2022-02-03T09:59

2022-02-03T10:03

в мире

ситуация в днр и лнр

андрей турчак

донбасс

наталья никонорова

мид днр

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс будет приветствовать решение о поставках Россией вооружения Донецку и Луганску в случае его принятия.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы благодарны за такое предложение. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Мы в любом случае благодарны, что такие сигналы есть... Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, андрей турчак, донбасс, наталья никонорова, мид днр