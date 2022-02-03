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В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:59
2022-02-03T10:03
в мире
ситуация в днр и лнр
андрей турчак
донбасс
наталья никонорова
мид днр
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс будет приветствовать решение о поставках Россией вооружения Донецку и Луганску в случае его принятия.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы благодарны за такое предложение. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Мы в любом случае благодарны, что такие сигналы есть... Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, андрей турчак, донбасс, наталья никонорова, мид днр
09:59 03.02.2022 (обновлено: 10:03 03.02.2022)
 
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу

Глава МИД ДНР Никонорова: в Донбассе благодарны ГД за предложение о поставках вооружения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс будет приветствовать решение о поставках Россией вооружения Донецку и Луганску в случае его принятия.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
"Мы благодарны за такое предложение. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Мы в любом случае благодарны, что такие сигналы есть... Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
07:02
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ТурчакДонбассНаталья НиконороваМИД ДНР
 
 
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