https://ria.ru/20220203/donbass-1770799042.html
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:59
2022-02-03T09:59
2022-02-03T10:03
в мире
ситуация в днр и лнр
андрей турчак
донбасс
наталья никонорова
мид днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_6f6067457bf857668efaac06843e4fb5.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс будет приветствовать решение о поставках Россией вооружения Донецку и Луганску в случае его принятия.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы благодарны за такое предложение. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Мы в любом случае благодарны, что такие сигналы есть... Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_80f253407e5e7cb17160959fbd88ae02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, андрей турчак, донбасс, наталья никонорова, мид днр
09:59 03.02.2022 (обновлено: 10:03 03.02.2022)
В ДНР благодарны Госдуме за предложение о поставках вооружения Донбассу
Глава МИД ДНР Никонорова: в Донбассе благодарны ГД за предложение о поставках вооружения