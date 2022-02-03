https://ria.ru/20220203/donbass-1770786735.html

Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР

Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022

Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР

Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:03

2022-02-03T08:03

2022-02-03T13:24

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

наталья никонорова

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих", - сказала РИА Новости Никонорова, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков, которые переброшены к линии соприкосновения сторон.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20220202/donbass-1770662679.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, наталья никонорова