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Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР
Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР
Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:03
2022-02-03T13:24
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих", - сказала РИА Новости Никонорова, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков, которые переброшены к линии соприкосновения сторон.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220202/donbass-1770662679.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, наталья никонорова
08:03 03.02.2022 (обновлено: 13:24 03.02.2022)
 
Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКапеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих", - сказала РИА Новости Никонорова, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков, которые переброшены к линии соприкосновения сторон.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 13:39
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассНаталья Никонорова
 
 
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