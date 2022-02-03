https://ria.ru/20220203/dobronravov-1770808263.html

Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры

Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры - РИА Новости, 03.02.2022

Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры

Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:59

2022-02-03T10:59

2022-02-03T10:59

культура

новости культуры

федор добронравов

театр сатиры (москва)

театры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151479/32/1514793201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aefc4d210675768ed69972e271eabe25.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров.Добронравов сказал, что рад воссоединиться с театром. Летом 2020 года сообщалось, что народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, написав заявление по собственному желанию.

https://ria.ru/20211227/svaty-1765329424.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, федор добронравов, театр сатиры (москва), театры