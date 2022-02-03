Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры
Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФедор Добронравов, Аскар Ильясов, Валерия Моисеева и Александр Олешко в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров.
"Думаю, что я не опережаю события. Хочу официально заявить, что Федор Добронравов после двухлетнего перерыва вернулся в Театр Сатиры. Это большое наше общее достижение. Мне кажется, что такие люди, имею в виду люди Театра сатиры, Федя, нуждаются друг в друге. Нас ждут большие победы, все будет классно", — отметил Газаров.
Добронравов сказал, что рад воссоединиться с театром.
"Очень быстро летит время, годы летят. Сейчас я счастлив, что эти два года прошли так быстро. Я был без театра, но теперь опять под любимой крышей и рядом любимые артисты. Я счастлив", — прокомментировал актер.
Летом 2020 года сообщалось, что народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, написав заявление по собственному желанию.
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