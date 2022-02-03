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Культура
https://ria.ru/20220203/dobronravov-1770808263.html
Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры
Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры - РИА Новости, 03.02.2022
Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры
Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:59
2022-02-03T10:59
культура
новости культуры
федор добронравов
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров.Добронравов сказал, что рад воссоединиться с театром. Летом 2020 года сообщалось, что народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, написав заявление по собственному желанию.
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новости культуры, федор добронравов, театр сатиры (москва), театры
10:59 03.02.2022
 
Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры

Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФедор Добронравов, Аскар Ильясов, Валерия Моисеева и Александр Олешко в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры
Федор Добронравов, Аскар Ильясов, Валерия Моисеева и Александр Олешко в сцене из спектакля Где мы?∞!... в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актер Федор Добронравов вернулся в Театр сатиры спустя два года, сообщил на пресс-конференции после показа спектакля "Где мы?" худрук театра Сергей Газаров.
"Думаю, что я не опережаю события. Хочу официально заявить, что Федор Добронравов после двухлетнего перерыва вернулся в Театр Сатиры. Это большое наше общее достижение. Мне кажется, что такие люди, имею в виду люди Театра сатиры, Федя, нуждаются друг в друге. Нас ждут большие победы, все будет классно", — отметил Газаров.
Добронравов сказал, что рад воссоединиться с театром.
"Очень быстро летит время, годы летят. Сейчас я счастлив, что эти два года прошли так быстро. Я был без театра, но теперь опять под любимой крышей и рядом любимые артисты. Я счастлив", — прокомментировал актер.
Летом 2020 года сообщалось, что народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, написав заявление по собственному желанию.
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