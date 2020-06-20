https://ria.ru/20200620/1573239235.html
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы театра. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:13
2020-06-20T20:35
культура
культура
россия
новости культуры
федор добронравов
театр сатиры (москва)
москва
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https://ria.ru/20200416/1570148104.html
Арсений Новиков
Вот если бы сантехник уволился из ЖЭКа, была бы история. А актёр куда то ушёл, это не волнует.....
87
Лев Постников
Так и не придумал , чего бы по этому поводу написать...
73
19
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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