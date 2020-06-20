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https://ria.ru/20200620/1573239235.html
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы театра. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:35
культура
культура
россия
новости культуры
федор добронравов
театр сатиры (москва)
москва
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https://ria.ru/20200416/1570148104.html
Вот если бы сантехник уволился из ЖЭКа, была бы история. А актёр куда то ушёл, это не волнует.....
87
Так и не придумал , чего бы по этому поводу написать...
73
19
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151672/83/1516728323_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_ce3388ee89b24d34c1b0be06c488cbe5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, новости культуры, федор добронравов, театр сатиры (москва), москва

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

18:13 20.06.2020 (обновлено: 20:35 20.06.2020)
65594
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФедор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектакле"Спасатель"
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы театра.
"Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию", — сказала она.
Актер Федор Добронравов
16 апреля, 17:48Культура
Путин наградил Федора Добронравова и Елену Яковлеву
Представитель пресс-службы добавила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи в пандемией он доиграть не смог.
7833771262047
Обсудить 19
КультураКультураРоссияНовости культурыФедор ДобронравовТеатр сатиры (Москва)Москва
Популярные комментарии
Вот если бы сантехник уволился из ЖЭКа, была бы история. А актёр куда то ушёл, это не волнует.....
20 июня, 18:50
Арсений Новиков
47900130
Так и не придумал , чего бы по этому поводу написать...
20 июня, 18:23
Лев Постников
451700011
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