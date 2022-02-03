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В Волгограде блогера арестовали за избиение матери и бабушки
В Волгограде блогера арестовали за избиение матери и бабушки - РИА Новости, 03.02.2022
В Волгограде блогера арестовали за избиение матери и бабушки
Волгоградский блогер, избивший маму и бабушку во время онлайн-трансляции, получил 10 суток административного ареста, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:42
2022-02-03T16:42
2022-02-03T16:42
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ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Волгоградский блогер, избивший маму и бабушку во время онлайн-трансляции, получил 10 суток административного ареста, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУМВД.Ранее в СМИ появилось видео, где блогер из Волгограда во время стрима ругается матом на свою мать, сделавшую ему замечание из-за громкой музыки, затем бросается с кулаками на нее и на заступившуюся за нее бабушку. Полиция начала проверку.По информации ведомства, мать блогера написала заявление на сына. В четверг мужчина был задержан дома, на него составлен административный протокол за побои."Судом Красноармейского района г. Волгограда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сообщили в полиции. Отмечается, что мать блогера отказалась от проведения судмедэкспертизы и не стала давать других показаний.В феврале 2021 года полиция уже проводила в отношении мужчины проверку после его стрима, во время которого он грубо обращался со своей бабушкой - пользователи соцсети решили, что он ее избил. Тогда в региональном главке МВД сообщали, что телесных повреждений у пожилой женщины не обнаружили, а она претензий к внуку не имела.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
В Волгограде блогера арестовали за избиение матери и бабушки
В Волгограде блогера арестовали за избиение матери и бабушки во время трансляции
ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Волгоградский блогер, избивший маму и бабушку во время онлайн-трансляции, получил 10 суток административного ареста, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУМВД.
Ранее в СМИ появилось видео, где блогер из Волгограда во время стрима ругается матом на свою мать, сделавшую ему замечание из-за громкой музыки, затем бросается с кулаками на нее и на заступившуюся за нее бабушку. Полиция начала проверку.
По информации ведомства, мать блогера написала заявление на сына. В четверг мужчина был задержан дома, на него составлен административный протокол за побои.
"Судом Красноармейского района г. Волгограда
ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сообщили в полиции. Отмечается, что мать блогера отказалась от проведения судмедэкспертизы и не стала давать других показаний.
В феврале 2021 года полиция уже проводила в отношении мужчины проверку после его стрима, во время которого он грубо обращался со своей бабушкой - пользователи соцсети решили, что он ее избил. Тогда в региональном главке МВД сообщали, что телесных повреждений у пожилой женщины не обнаружили, а она претензий к внуку не имела.