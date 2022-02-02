https://ria.ru/20220202/vizit-1770694930.html

Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.02.2022

Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:10

2022-02-02T16:10

2022-02-02T16:10

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/82/1560938296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299f2a4e3ceb60a896c31bfb4f1af8b6.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Планируется принять весьма солидный пакет двусторонних документов. В том числе и межправительственных, межведомственных и коммерческих. Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончанию переговоров", - сказал Ушаков журналистам в среду."Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту", - добавил помощник президента РФ, отметив, что данные документы будут способствовать развитию сотрудничества России и Китая в разных областях.

https://ria.ru/20220126/otnosheniya-1769588769.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире, юрий ушаков