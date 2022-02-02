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Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.02.2022
Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:10
2022-02-02T16:10
2022-02-02T16:10
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Планируется принять весьма солидный пакет двусторонних документов. В том числе и межправительственных, межведомственных и коммерческих. Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончанию переговоров", - сказал Ушаков журналистам в среду."Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту", - добавил помощник президента РФ, отметив, что данные документы будут способствовать развитию сотрудничества России и Китая в разных областях.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире, юрий ушаков
Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин должны принять солидный пакет документов