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Туризм
https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html
Новые правила въезда: куда лучше лететь россиянам, привитым Sputnik Lite
Новые правила въезда: куда лучше лететь россиянам, привитым Sputnik Lite - РИА Новости, 02.02.2022
Новые правила въезда: куда лучше лететь россиянам, привитым Sputnik Lite
Более 70 стран признали "Спутник V", но многие путешественники уже ревакцинировались вариантом "Лайт". Для них выбор направлений, куда можно поехать, сузился. О РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:00
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туризм
израиль
грузия
таиланд
венгрия
оаэ
европа
белоруссия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Более 70 стран признали "Спутник V", но многие путешественники уже ревакцинировались вариантом "Лайт". Для них выбор направлений, куда можно поехать, сузился. О том, куда в таком случае пустят и что способно изменить ситуацию, — в материале РИА Новости."Лайт" не считается?"Я собиралась лететь в Абу-Даби, заполняла регистрационную онлайн-форму. Загрузила все свои российские сертификаты. Год назад я прививалась "Спутником V", спустя шесть месяцев получила бустерную дозу "Лайта", — рассказывает туристка Алена Захарова. — Мне повезло, что срок первой вакцинации не истек. Второй сертификат, видимо, бесполезен — в специальном приложении он не отразился".Другие туристы со "Спутником Лайт", побывавшие в Абу-Даби, также делятся подробностями. "По прилете сдали ПЦР (отрицательный), Al Hosn (приложение со статусом приезжего. — Прим. ред.) сначала был серым, через несколько часов позеленел. На шестой день — опять ПЦР", — сообщила в Сети Елена Порошина. Впрочем, ПЦР в этом эмирате нужно сдавать всем россиянам — независимо от вакцинации.Все это было в прошлом году. Сейчас сложнее. Как информировали в АТОР, с 3 января эмират исключил Россию из списка "зеленых" стран, что автоматически привело к изменению условий въезда, в том числе для вакцинированных. Теперь непривитых россиян в Абу-Даби отправляют на десятидневный карантин.При этом в ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник Лайт" в качестве и самостоятельной вакцины, и бустера. Однако это не касается Абу-Даби. По данным сервиса "Туту.ру", со "Спутником V" там самоизоляция не требуется.Таиланд, открывшийся для России по программам "Песочница" и Test &amp; Go, принимает только гостей со "Спутником V". Без прививки — карантин. Экзотическая Малайзия, по данным "Туту.ру", тоже признает исключительно "Спутник V", пускают вакцинированных туристов, прибывающих через лицензионных туроператоров, и лишь на остров Лангкави. И даже самая любимая россиянами Турция фактически отвергла "Лайт": с этой вакциной обязателен ПЦР-тест — как и тем, кто вообще не прививался.Список можно продолжать. "Лайт" пока не добился такой же популярности, как двухкомпонентный "Спутник"."Действительно, "Спутник V" открывает больше возможностей, чем "Лайт", — подтвердили РИА Новости в компании ANEX Tour. — Однако ряд стран предоставляет туристу право прилететь по ПЦР и без вакцинации".Облегченный въездТем не менее ситуация меняется, и для ревакцинированных есть хорошие новости. Например, в январе Кипр признал "Спутник Лайт" в качестве бустера, то есть после двух доз "V". Как единственная прививка облегченный вариант не годится.Израиль тоже пообещал одобрить "Лайт" как бустер.Члены ЕС Венгрия и Эстония — одни из немногих, выдающих россиянам шенгенские визы, — принимают туристов со “Спутником Лайт”.Доступна Шри-Ланка. "Там требуют полный курс вакцинации, но любыми препаратами, одобренными на родине путешественника", — говорят в компании TEZ Tour. Ждет россиян с любым из "Спутников" или даже с "ЭпиВакКороной" и Камбоджа. На Кубе признаются все отечественные вакцины.С "Лайтом" пустят в Белоруссию с Арменией, а вот с Грузией труднее. Как уточняет Sputnik Грузия, из однодозовых на сайте МИД республики значится только Johnson &amp; Johnson.Смотрите по ситуацииВ общем, проблема остается, особенно с учетом того, что "Лайт" — это первая доза "Спутника V" для тех, кому противопоказана двухкомпонентная вакцина или предназначенная именно для бустера."Поднять на госуровне этот вопрос маловероятно, поскольку это не компетенция России, — объясняют в ANEX Tour. — Мы в данном случае, как и туристы, можем только учитывать выдвигаемые требования".Тем не менее есть лайфхаки. Некоторые эксперты предлагают в сертификатах на английском языке уточнять: "бустерная вакцина "Sputnik V". Это поможет. Сейчас там просто "Sputnik Lite" — формально это другая прививка. В западных сертификатах и гринпассах просто указан срок очередной, третьей вакцинации — с тем же названием. В январе стало известно, что Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной. Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандер отметил, что "все упирается в одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)".Эксперты выражают надежду, что через какое-то время в большинстве стран получится выработать устраивающий всех формат ковидного паспорта.Насколько это коснется "Лайта" и других российских вакцин, пока второстепенно, для начала "Спутник V" бы признали. А пока в Европе из-за "омикрона" стремительно сокращаются интервалы между прививками. С 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации, позволяющих путешествовать по ЕС, ограничили девятью месяцами. Но государства могут устанавливать другие правила для внутреннего использования. Об этом, в частности, объявила лояльная к россиянам Венгрия. Там с 15 февраля срок действия сертификатов сократили в два раза, то есть до полугода.В Греции и на Кипре COVID-паспорта действительны семь месяцев, причем независимо от типа вакцины. На Мальте и вовсе — три. В Латвии однофазные прививки актуальны пять месяцев, двухкомпонентные — девять. Но при ревакцинации зарубежными препаратами речь все же идет об одной дозе даже для двухкомпонентных.Как часто придется колоться россиянам, которые хотят путешествовать, и сколько доз — этот вопрос все острее. Ведь и в России зарубежные препараты пока не одобрили.Делайте две "Мы бы рекомендовали ревакцинацию со "Спутником V", — говорит Калерия Волкова, PR-менеджер компании travelask.ru. — Во-первых, для безопасности от "омикрона". Во-вторых, это откроет больше стран и избавит от лишних проблем".Врачи с ней согласны. "Эффективность вакцины снижается со временем. Это связано как с угасанием иммунного ответа, так и с мутацией самого вируса", — напоминает врач-терапевт Арон Османович, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия". По его словам, сроки ревакцинации определяются производителями препаратов на основе исследований. "Эти рекомендации вполне разумны, их стоит придерживаться", — подчеркивает медик.Для "Спутника V" это 180 дней после первого компонента или 145 дней после второго. По словам медиков, ревакцинация двумя уколами "Спутник V" ничуть не рискованнее одной инъекции "Лайта".
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08:00 02.02.2022
 

Новые правила въезда: куда лучше лететь россиянам, привитым Sputnik Lite

© Depositphotos / konoplizkayaЗнаменитая термальная баня "Геллерт" в Будапеште, Венгрия
Знаменитая термальная баня Геллерт в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / konoplizkaya
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Более 70 стран признали "Спутник V", но многие путешественники уже ревакцинировались вариантом "Лайт". Для них выбор направлений, куда можно поехать, сузился. О том, куда в таком случае пустят и что способно изменить ситуацию, — в материале РИА Новости.

"Лайт" не считается?

"Я собиралась лететь в Абу-Даби, заполняла регистрационную онлайн-форму. Загрузила все свои российские сертификаты. Год назад я прививалась "Спутником V", спустя шесть месяцев получила бустерную дозу "Лайта", — рассказывает туристка Алена Захарова. — Мне повезло, что срок первой вакцинации не истек. Второй сертификат, видимо, бесполезен — в специальном приложении он не отразился".
Другие туристы со "Спутником Лайт", побывавшие в Абу-Даби, также делятся подробностями. "По прилете сдали ПЦР (отрицательный), Al Hosn (приложение со статусом приезжего. — Прим. ред.) сначала был серым, через несколько часов позеленел. На шестой день — опять ПЦР", — сообщила в Сети Елена Порошина. Впрочем, ПЦР в этом эмирате нужно сдавать всем россиянам — независимо от вакцинации.
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Все это было в прошлом году. Сейчас сложнее. Как информировали в АТОР, с 3 января эмират исключил Россию из списка "зеленых" стран, что автоматически привело к изменению условий въезда, в том числе для вакцинированных. Теперь непривитых россиян в Абу-Даби отправляют на десятидневный карантин.
При этом в ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник Лайт" в качестве и самостоятельной вакцины, и бустера. Однако это не касается Абу-Даби. По данным сервиса "Туту.ру", со "Спутником V" там самоизоляция не требуется.
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Экзотическая Малайзия, по данным "Туту.ру", тоже признает исключительно "Спутник V", пускают вакцинированных туристов, прибывающих через лицензионных туроператоров, и лишь на остров Лангкави.
И даже самая любимая россиянами Турция фактически отвергла "Лайт": с этой вакциной обязателен ПЦР-тест — как и тем, кто вообще не прививался.
Список можно продолжать. "Лайт" пока не добился такой же популярности, как двухкомпонентный "Спутник".
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"Действительно, "Спутник V" открывает больше возможностей, чем "Лайт", — подтвердили РИА Новости в компании ANEX Tour. — Однако ряд стран предоставляет туристу право прилететь по ПЦР и без вакцинации".

Облегченный въезд

Тем не менее ситуация меняется, и для ревакцинированных есть хорошие новости. Например, в январе Кипр признал "Спутник Лайт" в качестве бустера, то есть после двух доз "V". Как единственная прививка облегченный вариант не годится.
Израиль тоже пообещал одобрить "Лайт" как бустер.
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Члены ЕС Венгрия и Эстония — одни из немногих, выдающих россиянам шенгенские визы, — принимают туристов со “Спутником Лайт”.
Доступна Шри-Ланка. "Там требуют полный курс вакцинации, но любыми препаратами, одобренными на родине путешественника", — говорят в компании TEZ Tour.
Ждет россиян с любым из "Спутников" или даже с "ЭпиВакКороной" и Камбоджа. На Кубе признаются все отечественные вакцины.
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Смотрите по ситуации

В общем, проблема остается, особенно с учетом того, что "Лайт" — это первая доза "Спутника V" для тех, кому противопоказана двухкомпонентная вакцина или предназначенная именно для бустера.
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"Поднять на госуровне этот вопрос маловероятно, поскольку это не компетенция России, — объясняют в ANEX Tour. — Мы в данном случае, как и туристы, можем только учитывать выдвигаемые требования".
Тем не менее есть лайфхаки. Некоторые эксперты предлагают в сертификатах на английском языке уточнять: "бустерная вакцина "Sputnik V". Это поможет. Сейчас там просто "Sputnik Lite" — формально это другая прививка. В западных сертификатах и гринпассах просто указан срок очередной, третьей вакцинации — с тем же названием.
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Эксперты выражают надежду, что через какое-то время в большинстве стран получится выработать устраивающий всех формат ковидного паспорта.
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Насколько это коснется "Лайта" и других российских вакцин, пока второстепенно, для начала "Спутник V" бы признали.
А пока в Европе из-за "омикрона" стремительно сокращаются интервалы между прививками. С 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации, позволяющих путешествовать по ЕС, ограничили девятью месяцами. Но государства могут устанавливать другие правила для внутреннего использования. Об этом, в частности, объявила лояльная к россиянам Венгрия. Там с 15 февраля срок действия сертификатов сократили в два раза, то есть до полугода.
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В Греции и на Кипре COVID-паспорта действительны семь месяцев, причем независимо от типа вакцины. На Мальте и вовсе — три. В Латвии однофазные прививки актуальны пять месяцев, двухкомпонентные — девять.
Но при ревакцинации зарубежными препаратами речь все же идет об одной дозе даже для двухкомпонентных.
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Делайте две

"Мы бы рекомендовали ревакцинацию со "Спутником V", — говорит Калерия Волкова, PR-менеджер компании travelask.ru. — Во-первых, для безопасности от "омикрона". Во-вторых, это откроет больше стран и избавит от лишних проблем".
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Врачи с ней согласны. "Эффективность вакцины снижается со временем. Это связано как с угасанием иммунного ответа, так и с мутацией самого вируса", — напоминает врач-терапевт Арон Османович, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия".
По его словам, сроки ревакцинации определяются производителями препаратов на основе исследований. "Эти рекомендации вполне разумны, их стоит придерживаться", — подчеркивает медик.
Для "Спутника V" это 180 дней после первого компонента или 145 дней после второго. По словам медиков, ревакцинация двумя уколами "Спутник V" ничуть не рискованнее одной инъекции "Лайта".
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