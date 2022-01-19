https://ria.ru/20220119/vengriya-1768547532.html

Власти Венгрии планируют изменить правила въезда в страну

Власти Венгрии планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 19.01.2022

Власти Венгрии планируют изменить правила въезда в страну

В Венгрии приняли решение, которое принесет дополнительные хлопоты российским туристам, привитым более шести месяцев назад, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:03

2022-01-19T16:03

2022-01-19T16:04

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Венгрии приняли решение, которое принесет дополнительные хлопоты российским туристам, привитым более шести месяцев назад, сообщает АТОР.Правительство объявило о новых мерах в борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон". С 15 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации сокращен в два раза, то есть до полугода. При этом лица старше 18 лет будут иметь право на повторную прививку через четыре месяца после второй дозы.Правила ЕС, которые вступят в силу с 1 февраля, ограничат срок действия прививочных сертификатов с года до девяти месяцев. Но ряд стран уже сейчас предъявляют более строгие требования к документам. Так, Греция и Кипр, куда пускают россиян, иммунизированных "Спутником V", требуют свидетельство о вакцинации, выданное не ранее семи месяцев назад. Сделавшим укол до этого времени нужно получить бустерную дозу прививки.Сейчас для посещения Венгрии кроме паспорта, визы и авиабилета россиянам требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов на английском или венгерском языках. Это значит, что если первый документ окажется "просроченным", то пересечь границу можно, показав тест.Правда, внутри страны могут возникнуть некоторые неудобства. Так, с 20 ноября 2021 вход в термальные комплексы доступен только при наличии сертификата о вакцинации. Находиться в отелях, ресторанах, музеях могут и непривитые туристы, сообщает АТОР.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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