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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767869505.html
Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"
Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 14.01.2022
Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"
Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:03
2022-01-14T16:21
распространение коронавируса
израиль
россия
в мире
здоровье - общество
туризм
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, сообщило посольство России в Израиле."По итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января 2022 года, был уточнен порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной "Спутник V". Согласно актуализированным указаниям минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.Отмечается, что период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов.Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V".Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами двух стран начиная с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&amp;Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября, по его итогам министр туризма Израиля Константин Развозов сказал, что настроен оптимистично, несмотря на связанные с пандемией трудности, и между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Однако с 29 ноября власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР при въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html
https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html
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израиль, россия, в мире, здоровье - общество, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", новости - туризм
16:03 14.01.2022 (обновлено: 16:21 14.01.2022)
 
Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"

Власти Израиля будут рассматривать российские сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, сообщило посольство России в Израиле.
"По итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января 2022 года, был уточнен порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной "Спутник V". Согласно актуализированным указаниям минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 15:37Туризм
Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным "Спутником" туристам
Отмечается, что период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов.
Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.
В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V".
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 08:00Туризм
Израиль открыт для россиян: как туда попасть и какие сложности ждут гостей
Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами двух стран начиная с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября, по его итогам министр туризма Израиля Константин Развозов сказал, что настроен оптимистично, несмотря на связанные с пандемией трудности, и между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Однако с 29 ноября власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР при въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
Чрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 19:41Туризм
Израиль уточнил, какие туристы считаются вакцинированными
 
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