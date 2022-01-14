16:03 14.01.2022 (обновлено: 16:21 14.01.2022)
Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"
Власти Израиля будут рассматривать российские сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, сообщило посольство России в Израиле.
"По итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января 2022 года, был уточнен порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной "Спутник V". Согласно актуализированным указаниям минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов.
Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.
В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V".
Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами двух стран начиная с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября, по его итогам министр туризма Израиля Константин Развозов сказал, что настроен оптимистично, несмотря на связанные с пандемией трудности, и между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Однако с 29 ноября власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР при въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
12 января, 19:41ТуризмИзраиль уточнил, какие туристы считаются вакцинированными