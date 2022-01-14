https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767869505.html

Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"

Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 14.01.2022

Израиль будет рассматривать сертификаты о ревакцинации "Спутником Лайт"

Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:03

2022-01-14T16:03

2022-01-14T16:21

распространение коронавируса

израиль

россия

в мире

здоровье - общество

туризм

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, сообщило посольство России в Израиле."По итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января 2022 года, был уточнен порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной "Спутник V". Согласно актуализированным указаниям минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.Отмечается, что период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов.Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V".Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами двух стран начиная с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября, по его итогам министр туризма Израиля Константин Развозов сказал, что настроен оптимистично, несмотря на связанные с пандемией трудности, и между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Однако с 29 ноября власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР при въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.

https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

https://ria.ru/20220112/izrail-1767553055.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, в мире, здоровье - общество, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", новости - туризм