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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/trailer-1770437085.html
Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"
Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" - РИА Новости, 02.02.2022
Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"
В Сети появился трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так", сообщает Collider. Ролик размещен на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:04
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культура
новости культуры
кино и сериалы
сара джессика паркер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так", сообщает Collider. Ролик размещен на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max. В видео представлены кадры со съемок проекта. Например, зрители могут увидеть, как Сара Джессика Паркер примеряет новый наряд, а съемочная группа обсуждает один из эпизодов. Судя по трейлеру, в ленте также будут показаны интервью с исполнительницами главных ролей и актрисами, которые воплотили образы новых персонажей. События сезона разворачиваются через 11 лет после финала романтической комедии "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже больше 50, они еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и заняты своими карьерами. Мировая премьера двух первых эпизодов шоу состоялась на HBO Max 9 декабря. Выход сериала в эфир сопровождался скандалами. Из-за разногласий с Паркер в проекте не снималась Ким Кэтролл. В декабре 2021 стало известно, что несколько женщин обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу, одной из главных героинь. Паркер, Никсон и Дэвис поддержали предполагаемых жертв. Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max.
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новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер
03:04 02.02.2022
 
Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"

HBO Max представил трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так", сообщает Collider. Ролик размещен на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.
В видео представлены кадры со съемок проекта. Например, зрители могут увидеть, как Сара Джессика Паркер примеряет новый наряд, а съемочная группа обсуждает один из эпизодов. Судя по трейлеру, в ленте также будут показаны интервью с исполнительницами главных ролей и актрисами, которые воплотили образы новых персонажей.
События сезона разворачиваются через 11 лет после финала романтической комедии "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже больше 50, они еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и заняты своими карьерами.
Мировая премьера двух первых эпизодов шоу состоялась на HBO Max 9 декабря.
Выход сериала в эфир сопровождался скандалами. Из-за разногласий с Паркер в проекте не снималась Ким Кэтролл. В декабре 2021 стало известно, что несколько женщин обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу, одной из главных героинь. Паркер, Никсон и Дэвис поддержали предполагаемых жертв.
Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСара Джессика Паркер
 
 
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