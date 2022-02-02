https://ria.ru/20220202/trailer-1770437085.html

Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"

Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" - РИА Новости, 02.02.2022

Вышел трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе"

В Сети появился трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так", сообщает Collider. Ролик размещен на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:04

2022-02-02T03:04

2022-02-02T03:04

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сара джессика паркер

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма о продолжении "Секса в большом городе" — сериале "И просто так", сообщает Collider. Ролик размещен на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max. В видео представлены кадры со съемок проекта. Например, зрители могут увидеть, как Сара Джессика Паркер примеряет новый наряд, а съемочная группа обсуждает один из эпизодов. Судя по трейлеру, в ленте также будут показаны интервью с исполнительницами главных ролей и актрисами, которые воплотили образы новых персонажей. События сезона разворачиваются через 11 лет после финала романтической комедии "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже больше 50, они еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и заняты своими карьерами. Мировая премьера двух первых эпизодов шоу состоялась на HBO Max 9 декабря. Выход сериала в эфир сопровождался скандалами. Из-за разногласий с Паркер в проекте не снималась Ким Кэтролл. В декабре 2021 стало известно, что несколько женщин обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу, одной из главных героинь. Паркер, Никсон и Дэвис поддержали предполагаемых жертв. Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max.

https://ria.ru/20211210/retsenzii-1763014145.html

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новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер