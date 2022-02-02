Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"
Китайский, или "лунный" Новый год в азиатских странах наступил 1 февраля.
Китайский, или "лунный" Новый год в азиатских странах наступил 1 февраля.
В парке флоры и фауны "Роев ручей" день стал по-настоящему праздничным.
В парке флоры и фауны "Роев ручей" день стал по-настоящему праздничным.
Для хищников здесь приготовили новогоднее угощение — торт из мяса, украшенный перепелиными яйцами и кусочками печени.
Для хищников здесь приготовили новогоднее угощение — торт из мяса, украшенный перепелиными яйцами и кусочками печени.
Уссурийский тигр Бартек подарок принял, но грозным рыком предупредил, кто здесь главный. Бартек не спеша съел торт, а стальной поднос, на котором лежало угощение, смял, словно это хлипкая пластиковая тарелка.
Уссурийский тигр Бартек подарок принял, но грозным рыком предупредил, кто здесь главный. Бартек не спеша съел торт, а стальной поднос, на котором лежало угощение, смял, словно это хлипкая пластиковая тарелка.
Среди тех, кто участвовал в праздновании, были также белые бенгальские тигры Хан и Джен.
Среди тех, кто участвовал в праздновании, были также белые бенгальские тигры Хан и Джен.
По поведению животных сотрудники парка попытались предсказать, каким будет год.
По поведению животных сотрудники парка попытались предсказать, каким будет год.
Если судить по характеру этих сильных и своенравных животных, то в год Тигра можно ждать ярких событий и перемен, говорят зоологи.
Если судить по характеру этих сильных и своенравных животных, то в год Тигра можно ждать ярких событий и перемен, говорят зоологи.
Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, политикой и творчеством.
Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, политикой и творчеством.
Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не должно. Главное — соблюдать режим и не рисковать собой понапрасну.
Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не должно. Главное — соблюдать режим и не рисковать собой понапрасну.