Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/tigry-1770633366.html
Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"
Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей" - РИА Новости, 02.02.2022
Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"
В день, когда по восточному календарю наступил Новый год, сотрудники красноярского парка "Роев ручей" пришли к питомцам с подарками. Рискованное поздравление —... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:06
2022-02-02T13:33
фото
роев ручей
животные
новый год
впечатления - туризм
фото - туризм
дикие животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770631318_0:236:3094:1976_1920x0_80_0_0_8c7ab33de78a5a752f00fb5a1b1597c6.jpg
В день, когда по восточному календарю наступил Новый год, сотрудники красноярского парка "Роев ручей" пришли к питомцам с подарками. Рискованное поздравление — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770631318_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_966f98a3605a39ae0dd03cebed57c07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, роев ручей, животные, новый год, впечатления - туризм, фото - туризм, дикие животные
13:06 02.02.2022 (обновлено: 13:33 02.02.2022)
 

Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"

Читать ria.ru в
В день, когда по восточному календарю наступил Новый год, сотрудники красноярского парка "Роев ручей" пришли к питомцам с подарками. Рискованное поздравление — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Китайский, или "лунный" Новый год в азиатских странах наступил 1 февраля.

Самка рыси по кличке Яна в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
1 из 9

Китайский, или "лунный" Новый год в азиатских странах наступил 1 февраля.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В парке флоры и фауны "Роев ручей" день стал по-настоящему праздничным.

Самка рыси по кличке Яна в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
2 из 9

В парке флоры и фауны "Роев ручей" день стал по-настоящему праздничным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Для хищников здесь приготовили новогоднее угощение — торт из мяса, украшенный перепелиными яйцами и кусочками печени.

Сотрудник несет мясной торт для угощения амурского тигра Бартека в честь наступившего сегодня Года Тигра по лунному восточному календарю в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 9

Для хищников здесь приготовили новогоднее угощение — торт из мяса, украшенный перепелиными яйцами и кусочками печени.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Уссурийский тигр Бартек подарок принял, но грозным рыком предупредил, кто здесь главный. Бартек не спеша съел торт, а стальной поднос, на котором лежало угощение, смял, словно это хлипкая пластиковая тарелка.

Амурский тигр Бартек ест мясной торт в честь наступившего сегодня Года Тигра по лунному восточному календарю в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
4 из 9

Уссурийский тигр Бартек подарок принял, но грозным рыком предупредил, кто здесь главный. Бартек не спеша съел торт, а стальной поднос, на котором лежало угощение, смял, словно это хлипкая пластиковая тарелка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Среди тех, кто участвовал в праздновании, были также белые бенгальские тигры Хан и Джен.

Белый бенгальский тигр по кличке Хан в открытом вольере в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
5 из 9

Среди тех, кто участвовал в праздновании, были также белые бенгальские тигры Хан и Джен.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По поведению животных сотрудники парка попытались предсказать, каким будет год.

Белая бенгальская тигрица по кличке Джен в открытом вольере в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
6 из 9

По поведению животных сотрудники парка попытались предсказать, каким будет год.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Если судить по характеру этих сильных и своенравных животных, то в год Тигра можно ждать ярких событий и перемен, говорят зоологи.

Дальневосточный леопард по кличке Кирин в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 9

Если судить по характеру этих сильных и своенравных животных, то в год Тигра можно ждать ярких событий и перемен, говорят зоологи.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, политикой и творчеством.

Дальневосточный леопард по кличке Кирин в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 9

Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, политикой и творчеством.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не должно. Главное — соблюдать режим и не рисковать собой понапрасну.

Дальневосточный лесной кот по кличке Светик в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
9 из 9

Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не должно. Главное — соблюдать режим и не рисковать собой понапрасну.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
ФотоРоев ручейЖивотныеНовый годВпечатления - ТуризмФото - ТуризмДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала