https://ria.ru/20220202/tigry-1770633366.html

Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"

Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей" - РИА Новости, 02.02.2022

Торт для хищника: год Тигра по лунному календарю в парке "Роев ручей"

В день, когда по восточному календарю наступил Новый год, сотрудники красноярского парка "Роев ручей" пришли к питомцам с подарками. Рискованное поздравление —... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:06

2022-02-02T13:06

2022-02-02T13:33

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В день, когда по восточному календарю наступил Новый год, сотрудники красноярского парка "Роев ручей" пришли к питомцам с подарками. Рискованное поздравление — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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