https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

Эти симптомы омикрона появляются сразу после контакта с зараженным

Названы симптомы "омикрона", появляющиеся после контакта с зараженным - РИА Новости, 02.02.2022

Эти симптомы омикрона появляются сразу после контакта с зараженным

Врачи из США, Великобритании и ЮАР перечислили самые ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса. Результаты их исследований приводит газета Express. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:24

2022-02-02T19:24

2022-02-02T20:26

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Врачи из США, Великобритании и ЮАР перечислили самые ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса. Результаты их исследований приводит газета Express.По словам специалистов, першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим. Среди первых неприятных ощущений упоминается и головная боль.Медики также уточнили, что иногда признаки COVID-19 дают о себе знать гораздо позже: между заражением и проявлением симптомов в таких случаях проходит до 14 дней. Врачи рекомендуют при обнаружении перечисленных изменений в организме самоизолироваться на десять дней и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770713916.html

https://ria.ru/20220201/simptomy-1770568603.html

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общество, коронавирус covid-19, ботсвана, юар, михаил мурашко