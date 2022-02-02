Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/razgovor-1770693369.html
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона - РИА Новости, 02.02.2022
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:03
2022-02-02T16:03
россия
дмитрий песков
борис джонсон
владимир путин
в мире
великобритания
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном", - сказал Ушаков журналистам."Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России", - добавил он.По словам Ушакова, эти две темы будут ключевыми. Также лидеры "затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне", добавил Ушаков.Ранее канцелярия британского премьера сообщала, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220201/razgovor-1770406561.html
https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html
https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770618450.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, борис джонсон, владимир путин, в мире, великобритания, юрий ушаков
16:03 02.02.2022
 
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

Помощник президента Ушаков: телефонный разговор Путина и Джонсона состоится вечером

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном", - сказал Ушаков журналистам.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 05:31
В Британии упрекнули Джонсона за перенос разговора с Путиным
"Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России", - добавил он.
По словам Ушакова, эти две темы будут ключевыми. Также лидеры "затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне", добавил Ушаков.
Ранее канцелярия британского премьера сообщала, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
14:28
The Guardian раскрыла планы Джонсона на Украине
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:03
"Мышь пугает кошку": британцев рассмешили угрозы Джонсона в адрес России
 
РоссияДмитрий ПесковБорис ДжонсонВладимир ПутинВ миреВеликобританияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала