https://ria.ru/20220202/razgovor-1770693369.html

Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона - РИА Новости, 02.02.2022

Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:03

2022-02-02T16:03

2022-02-02T16:03

россия

дмитрий песков

борис джонсон

владимир путин

в мире

великобритания

юрий ушаков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном", - сказал Ушаков журналистам."Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России", - добавил он.По словам Ушакова, эти две темы будут ключевыми. Также лидеры "затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне", добавил Ушаков.Ранее канцелярия британского премьера сообщала, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220201/razgovor-1770406561.html

https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html

https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770618450.html

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россия, дмитрий песков, борис джонсон, владимир путин, в мире, великобритания, юрий ушаков