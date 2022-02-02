Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят
Троих участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга уволят
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка, в ходе которой была дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента. В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - сказано в сообщении.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.