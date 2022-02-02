https://ria.ru/20220202/peterburg-1770625908.html

Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят

Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят - РИА Новости, 02.02.2022

Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят

Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:44

2022-02-02T10:44

2022-02-02T10:44

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка, в ходе которой была дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента. В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - сказано в сообщении.Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.

https://ria.ru/20220202/konflikt-1770620862.html

ленинградская область

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)