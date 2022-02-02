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https://ria.ru/20220202/peterburg-1770625908.html
Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят
Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят - РИА Новости, 02.02.2022
Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят
Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:44
2022-02-02T10:44
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка, в ходе которой была дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента. В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - сказано в сообщении.Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.
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ленинградская область
санкт-петербург
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
10:44 02.02.2022
 
Всех участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят

Троих участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга уволят

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка, в ходе которой была дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента. В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - сказано в сообщении.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:17
В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции
 
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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