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Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова

Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова

Около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон", показывают данные секвенирования, здесь он уже практически завоевал свою... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:05

2022-02-02T09:05

2022-02-02T10:51

распространение коронавируса

общество

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анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон", показывают данные секвенирования, здесь он уже практически завоевал свою территорию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - сказала Попова.Она отметила, что при этом 20% случаев коронавируса пока еще приходится на "дельту", при которой заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими заболеваниями.

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В Москве и Петербурге около 80% заражений приходятся на "омикрон" В Москве и Петербурге уже около 80% заражений коронавирусом приходятся на "омикрон", рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора. Причем если в среднем по России бессимптомно болеют примерно 17-20% инфицированных коронавирусом, то в Москве - около 40%, сказала Попова. 2022-02-02T09:05 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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