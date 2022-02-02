https://ria.ru/20220202/omikron-1770609866.html
Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова
Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова
Около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон", показывают данные секвенирования, здесь он уже практически завоевал свою... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:05
2022-02-02T09:05
2022-02-02T10:51
распространение коронавируса
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анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон", показывают данные секвенирования, здесь он уже практически завоевал свою территорию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - сказала Попова.Она отметила, что при этом 20% случаев коронавируса пока еще приходится на "дельту", при которой заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими заболеваниями.
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В Москве и Петербурге около 80% заражений приходятся на "омикрон"
В Москве и Петербурге уже около 80% заражений коронавирусом приходятся на "омикрон", рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора.
Причем если в среднем по России бессимптомно болеют примерно 17-20% инфицированных коронавирусом, то в Москве - около 40%, сказала Попова.
2022-02-02T09:05
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09:05 02.02.2022 (обновлено: 10:51 02.02.2022)
Около 80% случаев COVID-19 в Москве приходится на "омикрон", заявила Попова
Анна Попова: около 80% случаев COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге приходится на омикрон