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На Мамаевом Кургане развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту
На Мамаевом Кургане развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту - РИА Новости, 02.02.2022
На Мамаевом Кургане развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту
Более ста активистов "Молодой Гвардии Единой России" развернули 70-метровую георгиевскую ленту на Мамаевом Кургане в годовщину победы в Сталинградской битве,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:28
2022-02-02T14:28
2022-02-02T14:50
общество
сталинград
молодая гвардия единой россии
волгоград
мамаев курган
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более ста активистов "Молодой Гвардии Единой России" развернули 70-метровую георгиевскую ленту на Мамаевом Кургане в годовщину победы в Сталинградской битве, рассказали в пресс-службе объединения."С полотнищем в руках они поднялись к монументу "Стоять насмерть!", где почтили память героев, возложив цветы к памятнику", — сообщил и.о. председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.Активисты также навестили ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в битве. Одного из них, Александра Николаевича Еремина, в военные годы называли "четырнадцатилетним капитаном". В 1942 году он вместе с отцом на небольшом буксире возил в Сталинград боеприпасы, под бомбежками переправлял в город солдат и спасал тонущих.Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала одним из переломных моментов Второй мировой войны.
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общество, сталинград, молодая гвардия единой россии, волгоград, мамаев курган, россия, великая отечественная война (1941-1945)
14:28 02.02.2022 (обновлено: 14:50 02.02.2022)
На Мамаевом Кургане развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту
На Мамаевом Кургане активисты МГЕР развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту