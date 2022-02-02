https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770705215.html
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 регионах РФ, в двух - пока снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:52
2022-02-02T16:52
2022-02-02T17:13
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924723_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_732b4d6ed971f655df879c2f47bf2afc.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 регионах РФ, в двух - пока снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам четвертой недели превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах, рост, как вы уже отметили, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), - в 83. И в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4% и 8%, это в Амурской области и Еврейской автономной области", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.По ее словам, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах."47% всех регистрируемых заболеваний приходится на три субъекта - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где и основная нагрузка на систему здравоохранения", - добавила Попова.
https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
еврейская автономная область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924723_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9477c76d20286fe7734a1dae852a6e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, еврейская автономная область, санкт-петербург, правительство рф
16:52 02.02.2022 (обновлено: 17:13 02.02.2022)
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах