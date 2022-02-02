https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770705215.html

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 83 регионах, заявила Попова

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 регионах РФ, в двух - пока снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:52

2022-02-02T16:52

2022-02-02T17:13

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 регионах РФ, в двух - пока снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам четвертой недели превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах, рост, как вы уже отметили, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), - в 83. И в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4% и 8%, это в Амурской области и Еврейской автономной области", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.По ее словам, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах."47% всех регистрируемых заболеваний приходится на три субъекта - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где и основная нагрузка на систему здравоохранения", - добавила Попова.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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