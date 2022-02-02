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Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга - РИА Новости, 02.02.2022
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:02
2022-02-02T12:02
2022-02-02T12:02
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказали в ведомстве.Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".
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происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга
Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции в Петербурге