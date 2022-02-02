Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/konflikt-1770642857.html
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга - РИА Новости, 02.02.2022
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:02
2022-02-02T12:02
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказали в ведомстве.Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".
https://ria.ru/20211221/propoved-1764744476.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
12:02 02.02.2022
 
Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции в Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей полиции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказали в ведомстве.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, сообщили в СК, мужчина задержан. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.
ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:35
В Коми инспектор ДПС прочитал нарушительнице протокол в стиле проповеди
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала