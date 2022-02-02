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Туризм
https://ria.ru/20220202/filippiny-1770697286.html
Привитые россияне пока не смогут свободно въезжать на Филиппины
Привитые россияне пока не смогут свободно въезжать на Филиппины - РИА Новости, 02.02.2022
Привитые россияне пока не смогут свободно въезжать на Филиппины
Посольство России на Филиппинах разъяснило новые правила въезда: необходим признанный местными властями документ о вакцинации и отрицательный результат... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:47
2022-02-02T16:47
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Посольство России на Филиппинах разъяснило новые правила въезда: необходим признанный местными властями документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста не старше двух суток до вылета, при этом россияне со "Спутником V" пока не смогут свободно въезжать в эту страну – вопрос о взаимном признании сертификатов еще прорабатывается.В минувшую пятницу министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят рассказала, что государство с 10 февраля будет принимать полностью вакцинированных путешественников из безвизовых стран. При этом еще в марте прошлого года Филиппины одобрили "Спутник V", а "Спутник Лайт" – в августе.Туристам требуется одобренный местными властями цифровой сертификат о вакцинации: филиппинский документ (VaxCertPH), либо выданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или компетентными органами иностранных государств (России пока нет в этом списке), признавших на основе принципа взаимности филиппинские сертификаты. В дополнение – негативный ПЦР-тест, сданный в течение 48-часов до вылета. Такие пассажиры "освобождаются от обязательного карантина и повторного тестирования, находясь на "самонаблюдении" в течение семи дней после прибытия", говорится в сообщении российской дипмиссии.По информации дипломатов, на Филиппинах принимаются только двухкомпонентные препараты, причем второй компонент должен быть введен не позднее чем за 14 дней до поездки.
https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html
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туризм, филиппины, воз, россия, новости - туризм, туристы, вакцинация
16:47 02.02.2022
 
Привитые россияне пока не смогут свободно въезжать на Филиппины

Посольство РФ: россияне со "Спутником V" пока не могут свободно въезжать на Филиппины

CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Посольство России на Филиппинах разъяснило новые правила въезда: необходим признанный местными властями документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста не старше двух суток до вылета, при этом россияне со "Спутником V" пока не смогут свободно въезжать в эту страну – вопрос о взаимном признании сертификатов еще прорабатывается.
В минувшую пятницу министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят рассказала, что государство с 10 февраля будет принимать полностью вакцинированных путешественников из безвизовых стран. При этом еще в марте прошлого года Филиппины одобрили "Спутник V", а "Спутник Лайт" – в августе.
"Российские граждане, прошедшие иммунизацию препаратом "Спутник V" и имеющие при себе соответствующие сертификаты, оформленные через Единый портал государственных услуг, пока что не смогут рассчитывать на свободный безвизовый въезд в страну. Вопрос о взаимном признании российских и филиппинских сертификатов в настоящее время находится в проработке", — указывает посольство на своей странице в Фейсбуке.
Туристам требуется одобренный местными властями цифровой сертификат о вакцинации: филиппинский документ (VaxCertPH), либо выданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или компетентными органами иностранных государств (России пока нет в этом списке), признавших на основе принципа взаимности филиппинские сертификаты.
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В дополнение – негативный ПЦР-тест, сданный в течение 48-часов до вылета. Такие пассажиры "освобождаются от обязательного карантина и повторного тестирования, находясь на "самонаблюдении" в течение семи дней после прибытия", говорится в сообщении российской дипмиссии.
По информации дипломатов, на Филиппинах принимаются только двухкомпонентные препараты, причем второй компонент должен быть введен не позднее чем за 14 дней до поездки.
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