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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220128/filippiny-1769991836.html
Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля
Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля - РИА Новости, 28.01.2022
Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля
Министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что с 10 февраля страна полностью открывается для вакцинированных путешественников из государств, с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:26
2022-01-28T15:26
туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что с 10 февраля страна полностью открывается для вакцинированных путешественников из государств, с которыми действует безвизовый режим (Россия входит в их число), сообщает пресс-служба ведомства."Мы понимаем, что нельзя расслабляться, учитывая непредсказуемость вируса. Мы будем внимательно следить за ситуацией и за тем, чтобы все меры безопасности строго соблюдались на всех туристических объектах", — подчеркивает Пуят.С 10 февраля привитые гости не обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.Туристам из безвизовых стран будет разрешен въезд при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть обратные билеты.Приехавшие на отдых также должны иметь при себе свидетельство о полученной прививке от COVID-19. “Спутник V” и “Спутник Лайт” признаны на Филиппинах."Россияне, вакцинированные этими препаратами, смогут приезжать на Филиппины, – пояснила РИА Новости представитель департамента по туризму Филиппин в России и странах СНГ Евгения Руссиянова. – Сертификат сайта Госуслуг будет приниматься в качестве документа, подтверждающего вакцинацию. Сейчас мы выясняем вопрос с другими российскими препаратами".
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/norvegiya-1769599890.html
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филиппины, снг, воз, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:26 28.01.2022
 
Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля

Департамент по туризму Филиппин разъяснил правила въезда в страну

© РИА Новости / Алексей КазаковЗакат на острове Боракай
Закат на острове Боракай - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Казаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что с 10 февраля страна полностью открывается для вакцинированных путешественников из государств, с которыми действует безвизовый режим (Россия входит в их число), сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы понимаем, что нельзя расслабляться, учитывая непредсказуемость вируса. Мы будем внимательно следить за ситуацией и за тем, чтобы все меры безопасности строго соблюдались на всех туристических объектах", — подчеркивает Пуят.
С 10 февраля привитые гости не обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.
Туристам из безвизовых стран будет разрешен въезд при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть обратные билеты.
Круизный лайнер в Норвегии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 13:43В мире
В Норвегии отменили карантин для туристов из России
Приехавшие на отдых также должны иметь при себе свидетельство о полученной прививке от COVID-19. “Спутник V” и “Спутник Лайт” признаны на Филиппинах.
"Россияне, вакцинированные этими препаратами, смогут приезжать на Филиппины, – пояснила РИА Новости представитель департамента по туризму Филиппин в России и странах СНГ Евгения Руссиянова. – Сертификат сайта Госуслуг будет приниматься в качестве документа, подтверждающего вакцинацию. Сейчас мы выясняем вопрос с другими российскими препаратами".
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
13:48Туризм
Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов
 
ТуризмФилиппиныСНГВОЗНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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