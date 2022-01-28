https://ria.ru/20220128/filippiny-1769991836.html

Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля

Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля - РИА Новости, 28.01.2022

Филиппины откроются для вакцинированных туристов из России с 10 февраля

Министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что с 10 февраля страна полностью открывается для вакцинированных путешественников из государств, с... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:26

2022-01-28T15:26

2022-01-28T15:26

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр туризма Филиппин Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что с 10 февраля страна полностью открывается для вакцинированных путешественников из государств, с которыми действует безвизовый режим (Россия входит в их число), сообщает пресс-служба ведомства."Мы понимаем, что нельзя расслабляться, учитывая непредсказуемость вируса. Мы будем внимательно следить за ситуацией и за тем, чтобы все меры безопасности строго соблюдались на всех туристических объектах", — подчеркивает Пуят.С 10 февраля привитые гости не обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.Туристам из безвизовых стран будет разрешен въезд при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть обратные билеты.Приехавшие на отдых также должны иметь при себе свидетельство о полученной прививке от COVID-19. “Спутник V” и “Спутник Лайт” признаны на Филиппинах."Россияне, вакцинированные этими препаратами, смогут приезжать на Филиппины, – пояснила РИА Новости представитель департамента по туризму Филиппин в России и странах СНГ Евгения Руссиянова. – Сертификат сайта Госуслуг будет приниматься в качестве документа, подтверждающего вакцинацию. Сейчас мы выясняем вопрос с другими российскими препаратами".

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/norvegiya-1769599890.html

https://ria.ru/20220128/filippiny-1769943910.html

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