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https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770698254.html
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня - РИА Новости, 02.02.2022
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:26
2022-02-02T16:39
в мире
великобритания
россия
владимир путин
борис джонсон
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на сегодня."Мы ожидаем, что премьер-министр проведет разговор с президентом Путиным позднее сегодня", - сообщили в ведомстве.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что разговор Джонсона и Путина состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности.Изначально беседа должна была состояться в понедельник, однако была перенесена. СМИ сообщали, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.
https://ria.ru/20220202/razgovor-1770693369.html
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в мире, великобритания, россия, владимир путин, борис джонсон
16:26 02.02.2022 (обновлено: 16:39 02.02.2022)
 
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня

Пресс-служба премьера Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме. - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на сегодня.
"Мы ожидаем, что премьер-министр проведет разговор с президентом Путиным позднее сегодня", - сообщили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
16:03
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что разговор Джонсона и Путина состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности.
Изначально беседа должна была состояться в понедельник, однако была перенесена. СМИ сообщали, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
14:28
The Guardian раскрыла планы Джонсона на Украине
 
В миреВеликобританияРоссияВладимир ПутинБорис Джонсон
 
 
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