https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770698254.html

Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня

Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня - РИА Новости, 02.02.2022

Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня

Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:26

2022-02-02T16:26

2022-02-02T16:39

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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на сегодня."Мы ожидаем, что премьер-министр проведет разговор с президентом Путиным позднее сегодня", - сообщили в ведомстве.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что разговор Джонсона и Путина состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности.Изначально беседа должна была состояться в понедельник, однако была перенесена. СМИ сообщали, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.

https://ria.ru/20220202/razgovor-1770693369.html

https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html

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в мире, великобритания, россия, владимир путин, борис джонсон