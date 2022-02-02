https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770698254.html
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня - РИА Новости, 02.02.2022
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:26
2022-02-02T16:26
2022-02-02T16:39
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на сегодня."Мы ожидаем, что премьер-министр проведет разговор с президентом Путиным позднее сегодня", - сообщили в ведомстве.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что разговор Джонсона и Путина состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности.Изначально беседа должна была состояться в понедельник, однако была перенесена. СМИ сообщали, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.
https://ria.ru/20220202/razgovor-1770693369.html
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в мире, великобритания, россия, владимир путин, борис джонсон
16:26 02.02.2022 (обновлено: 16:39 02.02.2022)
Пресс-служба Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
Пресс-служба премьера Джонсона подтвердила, что разговор с Путиным состоится сегодня
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на сегодня.
"Мы ожидаем, что премьер-министр проведет разговор с президентом Путиным позднее сегодня", - сообщили в ведомстве.
Ранее помощник президента РФ
по международным делам Юрий Ушаков
сообщил, что разговор Джонсона и Путина состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности.
Изначально беседа должна была состояться в понедельник, однако была перенесена. СМИ сообщали, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.