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https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html
Раскрыта реальная цель Джонсона на Украине
The Guardian раскрыла планы Джонсона на Украине - РИА Новости, 02.02.2022
Раскрыта реальная цель Джонсона на Украине
Великобритания в лице премьер-министра Бориса Джонсона вмешивается в украинский кризис с целью вернуть себе дипломатический вес и занять позицию самого... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:28
2022-02-02T17:58
в мире
владимир зеленский
доминик рааб
борис джонсон
сша
киев
франция
aukus
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания в лице премьер-министра Бориса Джонсона вмешивается в украинский кризис с целью вернуть себе дипломатический вес и занять позицию самого надежного американского союзника, пишет The Guardian.Как считает автор статьи Патрик Винтур, для Лондона участие в таком крупном внешнеполитическом кризисе — серьезная проверка на прочность. Пройти ее необходимо любой ценой, особенно на фоне недавних событий — вывода войск из Афганистана и объявлении о партнерстве в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе."Великобритания ушла из Афганистана под давлением США и осуществила вывод войск настолько хаотично, что это стоило Доминику Раабу поста министра иностранных дел. Aukus был в значительной степени американо-австралийской сделкой, даже если в будущем Великобритания потенциально будет играть ведущую роль в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил Винтур.Важный момент настал и лично для Бориса Джонсона: журналист уверен, что активность в отношениях с Киевом может отвлечь британцев от промахов премьер-министра."Борис Джонсон надеется, что Украина станет его "богом из машины", моментом, чтобы доказать скептически настроенным сторонникам, что он может проявить государственную мудрость и, что более цинично, пристыдить СМИ, чтобы они прекратили свою "тривиальную одержимость" скандалом с вечеринками. В результате многие из недавних брифингов на Даунинг-стрит, подготовленных для воскресных газет, носили несколько отчаянный характер, изображая Джонсона в центре серьезных, быстро развивающихся мировых событий", — пояснил автор.Однако решения премьер-министра пока заставляют сомневаться в успешности Великобритании как полноценного участника урегулирования украинского кризиса, в первую очередь из-за переноса телефонного разговора с Владимиром Путиным."Российский президент вряд ли увидит в Джонсоне важного собеседника в той же лиге, что и президент Франции Эммануэль Макрон", — отметил Винтур.Кроме надежды вернуть дипломатическую важность, Джонсон преследует другую крупную цель — стать ключевым партнером США в Европе."Для Великобритании в этом есть большая выгода. Если она правильно разыграет свои карты, то сможет вновь зарекомендовать себя как бесспорный союзник США номер один. &lt;…&gt; Джонсон не прочь напомнить Вашингтону о надежности Великобритании, отчитав бывших соперников по ЕС, Францию ​​и Германию", — заявил журналист.Глава британского правительства Борис Джонсон накануне прибыл с рабочим визитом на Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.
https://ria.ru/20220202/razgovor-1770658871.html
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в мире, владимир зеленский, доминик рааб, борис джонсон, сша, киев, франция, aukus
14:28 02.02.2022 (обновлено: 17:58 02.02.2022)
 
The Guardian раскрыла планы Джонсона на Украине

В Великобритании выяснили, зачем Борис Джонсон вмешивается в украинский кризис

© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания в лице премьер-министра Бориса Джонсона вмешивается в украинский кризис с целью вернуть себе дипломатический вес и занять позицию самого надежного американского союзника, пишет The Guardian.
Как считает автор статьи Патрик Винтур, для Лондона участие в таком крупном внешнеполитическом кризисе — серьезная проверка на прочность. Пройти ее необходимо любой ценой, особенно на фоне недавних событий — вывода войск из Афганистана и объявлении о партнерстве в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Великобритания ушла из Афганистана под давлением США и осуществила вывод войск настолько хаотично, что это стоило Доминику Раабу поста министра иностранных дел. Aukus был в значительной степени американо-австралийской сделкой, даже если в будущем Великобритания потенциально будет играть ведущую роль в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил Винтур.
Важный момент настал и лично для Бориса Джонсона: журналист уверен, что активность в отношениях с Киевом может отвлечь британцев от промахов премьер-министра.
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"Борис Джонсон надеется, что Украина станет его "богом из машины", моментом, чтобы доказать скептически настроенным сторонникам, что он может проявить государственную мудрость и, что более цинично, пристыдить СМИ, чтобы они прекратили свою "тривиальную одержимость" скандалом с вечеринками. В результате многие из недавних брифингов на Даунинг-стрит, подготовленных для воскресных газет, носили несколько отчаянный характер, изображая Джонсона в центре серьезных, быстро развивающихся мировых событий", — пояснил автор.
Однако решения премьер-министра пока заставляют сомневаться в успешности Великобритании как полноценного участника урегулирования украинского кризиса, в первую очередь из-за переноса телефонного разговора с Владимиром Путиным.
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"Российский президент вряд ли увидит в Джонсоне важного собеседника в той же лиге, что и президент Франции Эммануэль Макрон", — отметил Винтур.
Кроме надежды вернуть дипломатическую важность, Джонсон преследует другую крупную цель — стать ключевым партнером США в Европе.
"Для Великобритании в этом есть большая выгода. Если она правильно разыграет свои карты, то сможет вновь зарекомендовать себя как бесспорный союзник США номер один. <…> Джонсон не прочь напомнить Вашингтону о надежности Великобритании, отчитав бывших соперников по ЕС, Францию ​​и Германию", — заявил журналист.
Глава британского правительства Борис Джонсон накануне прибыл с рабочим визитом на Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.
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