https://ria.ru/20220202/deti-1770704273.html

Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19

Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19

Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего числа больных их около 21%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:48

2022-02-02T16:48

2022-02-02T17:15

коронавирус в россии

распространение коронавируса

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего числа больных их около 21%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно последнюю неделю. Более чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это именно дети", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мурашко отметил, что 97% лечатся амбулаторно."На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей. Хочу отметить, что именно госпитализация сегодня является таким маркером для распространения и тяжести течения. В ответ на такой прирост госпитализации мы с регионами увеличили количество коек для лечения детей практически в полтора раза. Сегодня для лечения детей развёрнуты 11385 коек", - сообщил Мурашко."Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза", - отметил он.

https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770388786.html

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