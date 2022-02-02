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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/deti-1770704273.html
Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19
Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19
Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего числа больных их около 21%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:48
2022-02-02T17:15
коронавирус в россии
распространение коронавируса
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего числа больных их около 21%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно последнюю неделю. Более чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это именно дети", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мурашко отметил, что 97% лечатся амбулаторно."На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей. Хочу отметить, что именно госпитализация сегодня является таким маркером для распространения и тяжести течения. В ответ на такой прирост госпитализации мы с регионами увеличили количество коек для лечения детей практически в полтора раза. Сегодня для лечения детей развёрнуты 11385 коек", - сообщил Мурашко."Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза", - отметил он.
https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770388786.html
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коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, россия, общество, здоровье - общество, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, дети, правительство рф
16:48 02.02.2022 (обновлено: 17:15 02.02.2022)
 
Мурашко заявил о значительном приросте числа детей, заболевших COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: доля заболевших COVID-19 детей от общего числа составила 21%

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего числа больных их около 21%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно последнюю неделю. Более чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это именно дети", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко отметил, что 97% лечатся амбулаторно.
"На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей. Хочу отметить, что именно госпитализация сегодня является таким маркером для распространения и тяжести течения. В ответ на такой прирост госпитализации мы с регионами увеличили количество коек для лечения детей практически в полтора раза. Сегодня для лечения детей развёрнуты 11385 коек", - сообщил Мурашко.
"Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза", - отметил он.
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