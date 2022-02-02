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Опрос: треть россиян рассчитывают в будущем продать свой автомобиль дороже
Опрос: треть россиян рассчитывают в будущем продать свой автомобиль дороже - РИА Новости, 02.02.2022
Опрос: треть россиян рассчитывают в будущем продать свой автомобиль дороже
Треть российских автомобилистов считают, что через год или два продать свою машину можно будет по более высокой цене, чем сейчас, следует из опроса "Автотеки"... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:45
2022-02-02T06:45
авто
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских автомобилистов считают, что через год или два продать свою машину можно будет по более высокой цене, чем сейчас, следует из опроса "Автотеки" (сервис онлайн-проверки автомобилей от "Авито Авто"), который есть в распоряжении РИА Новости."Мнения разделились таким образом: 29% респондентов отметили, что более выгодно по более высокой цене, 27% сказали, что примерно по той же цене, 22% респондентов ответили, что продажа авто станет менее выгодной", - ответили респонденты на вопрос о перспективах продажи автомобиля в ближайшие 1-2 года, отмечается в исследовании.В опросе "Автотеки" приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые владеют или владели автомобилем в прошлом. В ходе исследования опрашивали жителей 15 крупных городов, том числе, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.В целом, по мнению 40% участников исследования, после пандемии 2020 года продавать автомобиль стало более выгодно для владельцев. При этом 24% уверены, что в плане выгоды ничего не изменилось: автомобиль можно продать примерно по той же цене. Еще 17% считают, что проводить сделку стало менее выгодно, то есть продать машину можно по более низкой цене.При ответе на вопрос о причинах, которые заставляют автомобилистов продавать или задумываться о продаже автомобиля, самым популярным ответом оказался выбор в пользу другого понравившегося автомобиля (24%). Еще 22% отметили, что их старый автомобиль устарел морально и функционально. У 20% опрошенных появилась возможность приобрести новый автомобиль взамен подержанного, пояснили в "Автотеке".По данным экспертов, большинство автомобилистов (55% опрошенных) предпочитают продавать авто через сайт объявлений, 14% - с помощью услуги "трейд-ин" через автосалон или дилерский центр, 7% - через знакомых или родственников, 5% - через автосалон или дилерский центр, не используя трейд-ин."Чтобы продать автомобиль на более выгодных условиях, тщательно подготовьтесь к сделке. Убедитесь, что в вашем ПТС остались свободные графы для нового собственника, приведите автомобиль в аккуратный вид, проверьте налоговые задолженности и штрафы. Кроме того, не лишним будет проверить автомобиль на спецсервисах, чтобы понимать, какие недостатки попадают в отчёт, и быть готовым к вопросам покупателей", - советует директор "Автотеки" Вадим Иванов.
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авто, россия
06:45 02.02.2022
 
Опрос: треть россиян рассчитывают в будущем продать свой автомобиль дороже

Опрос "Автотеки": треть россиян рассчитывают через два года продать свой автомобиль дороже

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение во время снегопада
Дорожное движение во время снегопада - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дорожное движение во время снегопада
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских автомобилистов считают, что через год или два продать свою машину можно будет по более высокой цене, чем сейчас, следует из опроса "Автотеки" (сервис онлайн-проверки автомобилей от "Авито Авто"), который есть в распоряжении РИА Новости.
"Мнения разделились таким образом: 29% респондентов отметили, что более выгодно по более высокой цене, 27% сказали, что примерно по той же цене, 22% респондентов ответили, что продажа авто станет менее выгодной", - ответили респонденты на вопрос о перспективах продажи автомобиля в ближайшие 1-2 года, отмечается в исследовании.
В опросе "Автотеки" приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые владеют или владели автомобилем в прошлом. В ходе исследования опрашивали жителей 15 крупных городов, том числе, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
В целом, по мнению 40% участников исследования, после пандемии 2020 года продавать автомобиль стало более выгодно для владельцев. При этом 24% уверены, что в плане выгоды ничего не изменилось: автомобиль можно продать примерно по той же цене. Еще 17% считают, что проводить сделку стало менее выгодно, то есть продать машину можно по более низкой цене.
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При ответе на вопрос о причинах, которые заставляют автомобилистов продавать или задумываться о продаже автомобиля, самым популярным ответом оказался выбор в пользу другого понравившегося автомобиля (24%). Еще 22% отметили, что их старый автомобиль устарел морально и функционально. У 20% опрошенных появилась возможность приобрести новый автомобиль взамен подержанного, пояснили в "Автотеке".
По данным экспертов, большинство автомобилистов (55% опрошенных) предпочитают продавать авто через сайт объявлений, 14% - с помощью услуги "трейд-ин" через автосалон или дилерский центр, 7% - через знакомых или родственников, 5% - через автосалон или дилерский центр, не используя трейд-ин.
"Чтобы продать автомобиль на более выгодных условиях, тщательно подготовьтесь к сделке. Убедитесь, что в вашем ПТС остались свободные графы для нового собственника, приведите автомобиль в аккуратный вид, проверьте налоговые задолженности и штрафы. Кроме того, не лишним будет проверить автомобиль на спецсервисах, чтобы понимать, какие недостатки попадают в отчёт, и быть готовым к вопросам покупателей", - советует директор "Автотеки" Вадим Иванов.
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