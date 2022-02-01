https://ria.ru/20220201/sochi-1770479887.html

Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи

Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи - РИА Новости, 01.02.2022

Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи

Фейковые записи, разжигающие рознь, удалены из постановления на сайте мэрии Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:13

2022-02-01T14:13

2022-02-01T14:14

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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Фейковые записи, разжигающие рознь, удалены из постановления на сайте мэрии Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.Во вторник в СМИ появились скриншоты постановления администрации Сочи, утверждающий план праздничных дней на 2022 год, среди них оказался "день победы в отечественной войне 2020 года" Азербайджана.В администрации Сочи сообщили, что их специалисты в 00.17 мск 5 января зафиксировали несанкционированный доступ на сайт и даже оперативно его пресекли."Первого февраля 2022 специалистами управления информатизации и связи было получено заключение, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к разделу нормативно-правовых актов. В постановлении "Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год" злоумышленниками были внесены недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни. Также был зафиксирован ряд других фактов подмены официальных формулировок", - сообщила пресс-служба мэрии.Администрация Сочи официально приносит свои извинения и сообщает, что принимает все меры для дополнительной защиты своих информационных ресурсов в интернете от подобных инцидентов."В данный момент вся недостоверная информация с сайта администрации города Сочи удалена", - добавляется в релизе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211120/moshenniki-1759944814.html

https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html

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общество, армения, сочи, москва, нагорно-карабахская республика