https://ria.ru/20220201/sochi-1770479887.html
Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи
Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи - РИА Новости, 01.02.2022
Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи
Фейковые записи, разжигающие рознь, удалены из постановления на сайте мэрии Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:13
2022-02-01T14:13
2022-02-01T14:14
общество
армения
сочи
москва
нагорно-карабахская республика
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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Фейковые записи, разжигающие рознь, удалены из постановления на сайте мэрии Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.Во вторник в СМИ появились скриншоты постановления администрации Сочи, утверждающий план праздничных дней на 2022 год, среди них оказался "день победы в отечественной войне 2020 года" Азербайджана.В администрации Сочи сообщили, что их специалисты в 00.17 мск 5 января зафиксировали несанкционированный доступ на сайт и даже оперативно его пресекли."Первого февраля 2022 специалистами управления информатизации и связи было получено заключение, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к разделу нормативно-правовых актов. В постановлении "Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год" злоумышленниками были внесены недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни. Также был зафиксирован ряд других фактов подмены официальных формулировок", - сообщила пресс-служба мэрии.Администрация Сочи официально приносит свои извинения и сообщает, что принимает все меры для дополнительной защиты своих информационных ресурсов в интернете от подобных инцидентов."В данный момент вся недостоверная информация с сайта администрации города Сочи удалена", - добавляется в релизе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211120/moshenniki-1759944814.html
https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html
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общество, армения, сочи, москва, нагорно-карабахская республика
14:13 01.02.2022 (обновлено: 14:14 01.02.2022)
Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили внесенные хакерами записи
Из постановления на сайте мэрии Сочи удалили разжигающие рознь фейковые записи
КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Фейковые записи, разжигающие рознь, удалены из постановления на сайте мэрии Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Во вторник в СМИ появились скриншоты постановления администрации Сочи
, утверждающий план праздничных дней на 2022 год, среди них оказался "день победы в отечественной войне 2020 года" Азербайджана
.
В администрации Сочи сообщили, что их специалисты в 00.17 мск 5 января зафиксировали несанкционированный доступ на сайт и даже оперативно его пресекли.
"Первого февраля 2022 специалистами управления информатизации и связи было получено заключение, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к разделу нормативно-правовых актов. В постановлении "Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год" злоумышленниками были внесены недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни. Также был зафиксирован ряд других фактов подмены официальных формулировок", - сообщила пресс-служба мэрии.
Администрация Сочи официально приносит свои извинения и сообщает, что принимает все меры для дополнительной защиты своих информационных ресурсов в интернете от подобных инцидентов.
"В данный момент вся недостоверная информация с сайта администрации города Сочи удалена", - добавляется в релизе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения
договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку
перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики
. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.