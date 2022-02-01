https://ria.ru/20220201/skeleton-1770435415.html

Скелетон. Рельсы, ожоги и коньки. Что вообще происходит в этом спорте

Скелетон. Рельсы, ожоги и коньки. Что вообще происходит в этом спорте - РИА Новости, 01.02.2022

Скелетон. Рельсы, ожоги и коньки. Что вообще происходит в этом спорте

Скелетон – еще один не очевидный по названию вид спорта. И хотя первым официальным соревнованиям уже больше ста лет, многие до сих пор не представляют, что там происходит. Чем можно обжечься на ледяной трассе, где там коньки и рельсы, что же такое скелетон и почему его то выгоняли из олимпийской программы, то радостно возвращали обратно.

2022-02-01T13:00

2022-02-01T13:00

2022-02-01T15:38

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олимпиада

елена никитина

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скелетон

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Скелетон. Рельсы, ожоги и коньки – что вообще происходит в этом спорте Скелетон – еще один не очевидный по названию вид спорта. И хотя первые официальные соревнования прошли более ста лет, многие до сих пор не представляют, что же там происходит. Чем можно обжечься на ледяной трассе, где там коньки и рельсы, что такое скелетон и почему его то выгоняли из олимпийской программы, то радостно возвращали обратно. audio/mpeg

Скелетон. Рельсы, ожоги и коньки – что вообще происходит в этом спорте Скелетон – еще один не очевидный по названию вид спорта. И хотя первые официальные соревнования прошли более ста лет, многие до сих пор не представляют, что же там происходит. Чем можно обжечься на ледяной трассе, где там коньки и рельсы, что такое скелетон и почему его то выгоняли из олимпийской программы, то радостно возвращали обратно. audio/mpeg

Как не запутаться в полозьях и победить свой страх – рассказывает призер Олимпийских игр и победительница Кубка мира по скелетону Елена Никитина. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпиада, елена никитина, подкаст, скелетон, аудио