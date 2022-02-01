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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/ptsr-testy-1770534616.html
Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты
Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты - РИА Новости, 01.02.2022
Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты
Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:59
2022-02-01T17:59
распространение коронавируса
пцр-тест
общество
здоровье - общество
дмитрий песков
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
единая россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов и первоочередных препаратов для лечения COVID-19."Регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия Минздрава и Росздравнадзора. Это полномочия Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.В Кремле полагают, что оперштаб мониторит цены на ПЦР-тесты, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220126/testy-1769643817.html
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пцр-тест, общество, здоровье - общество, дмитрий песков, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), единая россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
17:59 01.02.2022
 
Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты

Минздрав: регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия министерства

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов и первоочередных препаратов для лечения COVID-19.
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"Регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия Минздрава и Росздравнадзора. Это полномочия Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.
В Кремле полагают, что оперштаб мониторит цены на ПЦР-тесты, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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