https://ria.ru/20220201/ptsr-testy-1770534616.html

Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты

Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты - РИА Новости, 01.02.2022

Минздрав переадресовал ФАС вопрос о регулировании цен на ПЦР-тесты

Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:59

2022-02-01T17:59

2022-02-01T17:59

распространение коронавируса

пцр-тест

общество

здоровье - общество

дмитрий песков

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

единая россия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов и первоочередных препаратов для лечения COVID-19."Регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия Минздрава и Росздравнадзора. Это полномочия Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.В Кремле полагают, что оперштаб мониторит цены на ПЦР-тесты, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220126/testy-1769643817.html

https://ria.ru/20220201/omikron-1770400648.html

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