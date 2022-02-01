За что могут забрать ребенка из семьи: права и обязанности органов опеки
Органы опеки
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Органы опеки и попечительства контролируют соблюдение прав детей и других граждан, нуждающихся в помощи. Какими полномочиями обладают представители ведомства, кто может получить разрешение на опекунство ребенка, а кто нет, за что опекуна могут привлечь к ответственности, - в материале РИА Новости.
Органы опеки, основные понятия
Органы опеки и попечительства созданы для реализации федерального закона № 48-ФЗ.
Основные понятия, такие как “опека”, “попечительство”, “подопечный”, “недееспособный гражданин”, определены в ст. 2 профильного федерального закона.
Функции
К задачам органов опеки и попечительства относятся:
- —защита прав и интересов граждан, нуждающихся в опеке и уже находящихся под ней;
- —контроль опекунов и попечителей, организаций, в которых находятся недееспособные;
- —контроль и управление имуществом тех, кто находится под опекой, попечительством или в специализированных организациях.
Такие органы имеют широкие полномочия для реализации возложенных задач:
- —выявляют и ведут учет граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве (имеют право на проверку условий жизни таких лиц);
- —установление опеки и попечительства;
- —отстранение опекунов и попечителей от возложенных на них обязательств;
- —предоставление согласия на совершение сделок с имуществом опекаемых и на заключение договоров доверительного управления таким имуществом.
Работа инспектора по делам несовершеннолетних
Особое значение имеет участие органов опеки и попечительства в судебных спорах:
- —при рассмотрении судом вопросов, связанных с воспитанием детей (в данную категорию также относятся споры о лишении родительских прав). В этом случае госструктуры привлекаются для изучения условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание, они составляют акт и основанное на нем заключение по существу спора. В подобных делах органы опеки занимают пассивную позицию, не принимая сторону истца или ответчика (за исключением случая изъятия детей из семьи);
- —если действия опекунов и попечителей противоречат законодательству или интересам подопечного либо законные представители бездействуют при нарушении прав подопечных, органы опеки представляют в суде интересы несовершеннолетних и недееспособных граждан.
Кроме того, органы опеки и попечительства в некоторых случаях участвуют в исполнении судебных актов, связанных с воспитанием детей (на стадии исполнительного производства).
"Например, в ст. 79 СК РФ указано, что принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу, должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства, лица, которому передается ребенок, а в необходимых случаях представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и других специалистов", – отмечает Екатерина Булыгина, старший юрист практики семейных и наследственных споров бюро адвокатов "Де-юре".
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Профилактическая работа с семьями
Социальные сироты – дети, оставшиеся без попечения при живых родителях. Обязанность органов опеки – предупреждать социальное сиротство, оперативно выявлять неблагополучные семьи и проводить с ними профилактическую работу, которая включает в себя:
- —юридическую, материальную, психологическую, консультативную, педагогическую помощь;
- —разъяснение действующего законодательства об исполнении родительских обязанностей и мер ответственности за его нарушение;
- —изучение условий проживания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- —сбор данных о том, не нарушаются ли права несовершеннолетних в части образования, здравоохранения, материального обеспечения.
Помощь семьям
Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (например, в связи с низким уровнем доходов, разводом, конфликтами между супругами или родителями и детьми) и социально опасном положении (в случае злоупотребления алкоголем, наркотиками, жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей) опека оказывает необходимую помощь. Чаще всего она заключается в предоставлении адресной социальной поддержки, участии в бракоразводных процессах и назначении алиментов, постановке на учет малообеспеченных семей. Для разрешения семейных конфликтов привлекаются психологи и психотерапевты. Если родители страдают алко- или наркозависимостью, опека содействует в получении медицинской помощи, помогает устроить детей в детский сад или школу.
При отсутствии у родителей постоянного дохода их направляют в Центр занятости населения на переобучение или трудоустройство. Опека может также содействовать малообеспеченной семье в бесплатном ремонте квартиры, обратившись с соответствующим заявлением в местную администрацию, помочь реструктурировать долг перед ЖКХ и направить ходатайство о снятии санкций за неуплату.
Детям из таких семей предоставляются бесплатные путевки в городские лагеря и материальная помощь (сертификаты на продукты, бытовую технику, одежду).
Приемным семьям также оказывается необходимая помощь и поддержка (социальная, юридическая, педагогическая и психологическая).
Лишение родительских прав
Одно из важных полномочий органа опеки и попечительства связано с возможностью при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью изъять ребенка из семьи даже без решения суда.
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"Наличие финансовых трудностей не является основанием, по которому органы опеки и попечительства могут отобрать ребенка. Главное, чтобы родители добросовестно исполняли свои обязанности по воспитанию детей, заботились о них, создавали необходимые условия для развития”, - говорит Любовь Сысоева, юрист АБ "S&K Вертикаль".
После отобрания несовершеннолетнего опека может подать в суд на лишение родительских прав. Делается это в том случае, если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей, не платят алименты, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, совершают умышленные преступления против их жизни или здоровья (ст. 69 СК РФ).
"Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. Кроме того, если родители или один из них будут лишены родительских прав, суд обязан в течение трех дней после вступления решения в законную силу направить выписку из него в органы опеки и попечительства, а также в органы записи актов гражданского состояния. Одновременно с рассмотрением вопроса о лишении родительских прав суд разрешает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителя или родителей, лишенных таких прав", - объясняет Екатерина Булыгина.
В результате такие мать и отец теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, на льготы и пособия для семей с детьми. Также лишенные родительских прав в соответствии с ГК РФ не могут получить наследство за ребенком. Несовершеннолетний же наоборот сохраняет все преимущества, связанные с наличием родства, в частности, сохраняет право собственности или право пользования жилым помещением.
Права и обязанности
Опека контролирует то, как свои обязанности по отношению к детям выполняют родители и те, кто их замещает.
Часто именно родители, которые по закону должны соблюдать права и представлять интересы своих детей, выступают нарушителями этих прав. Несовершеннолетний может самостоятельно обратиться в опеку, но чаще всего такая информация поступает от третьих лиц (педагогов, соседей, родственников и знакомых), так как дети боятся родителей и не хотят оказаться в воспитательном учреждении.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов
Защита прав и законных интересов граждан
Если интересы родителей и ребенка расходятся, в ситуацию должны вмешаться государственные структуры, которые призваны защитить права ребенка на жизнь, здоровье, достойное содержание и воспитание. При необходимости опека может инициировать дело по лишению родительских прав и выбрать для ребенка форму устройства с последующим контролем его содержания и воспитания.
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей
В соответствии со ст. 8 закона об опеке, органы попечительства обязаны контролировать условия проживания несовершеннолетних в приемной семье, соблюдение их прав и интересов. Для этого проводятся плановые и внеплановые проверки, во время которых сотрудник ведомства посещает семью и составляет акт, в котором указываются:
- —состояние здоровья подопечного;
- —жилищно-бытовые условия;
- —внешний вид и гигиена;
- —эмоциональное и физическое развитие;
- —навыки самообслуживания;
- —отношения в семье;
- —материальное состояние.
Если выявлены нарушения, инспектор составляет их перечень и отмечает сроки, отведенные на устранение. Опекуну или попечителю выдаются рекомендации. В крайнем случае его могут освободить от обязанностей и забрать ребенка.
Контроль за сохранностью и управлением имуществом граждан
Органы опеки обязаны следить за сохранностью имущества ребенка и управлять им до достижения совершеннолетия опекаемого.
В законодательстве предусмотрено получение согласия органа опеки и попечительства для совершения ряда юридически значимых действий. Например:
- —на выдачу доверенности от имени подопечного;
- —совершение юридических действий, которые могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества ребенка;
- —заключение сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества несовершеннолетнего.
"При этом орган опеки и попечительства может отказать в выдаче согласия, если установит несоответствие сделки интересам ребенка. И напротив, если сделка будет в интересах ребенка, согласие может быть дано, даже если формально совершение сделки вступает в противоречие с требованиями закона, содержащими запреты и ограничения в целях защиты прав подопечных", - говорит Любовь Сысоева.
Дети в детском доме
Иные задачи
На опеку также возлагаются иные задачи в соответствии с федеральными региональными законами (п. 2 ст. 7 ФЗ № 48).
Законное регулирование
Деятельность органов опеки регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
- —ФЗ "Об опеке и попечительстве";
- —Семейный кодекс РФ;
- —Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
- —Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан"
- —и некоторыми другими.
Опекунство и попечительство
Опека – форма устройства детей до 14 лет и признанных судом недееспособными граждан, при которой опекуны являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Попечительство – форма устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой попечители обязаны оказывать им содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса.
Особенности
Порядок установления опеки и попечительства регулируется ГК РФ, СК РФ и ФЗ "Об опеке и попечительстве".
Опека
Попечительство
Устанавливается над недееспособными гражданами (до 14 лет либо признанными таковыми судом).
Устанавливается над ограниченно дееспособными гражданами (от 14 до 18 лет либо признанными таковыми судом).
Опекуны осуществляют от имени подопечного все юридические действия.
Попечители содействуют подопечным в реализации их прав и исполнении обязанностей.
Опекун обязан проживать совместно с подопечным.
Возможно раздельное проживание.
При реализации недвижимого имущества подопечного необходимо получить согласие органа опеки и попечительства.
Попечитель не имеет права распоряжаться имуществом подопечного, в том числе денежными средствами.
Требования
Прежде чем дать согласие на опеку или попечительство, орган опеки может запросить сведения о человеке в органах внутренних дел, ЗАГС, медицинских и иных организациях.
Претендент должен быть совершеннолетним и дееспособным гражданином. Опекуном или попечителем согласно ст. 146 СК не могут стать:
- —лишенные родительских прав;
- —имеющие судимость;
- —не прошедшие специальную подготовку.
Документы
Для того чтобы оформить опеку или попечительство, необходимо собрать пакет документов:
- —заявление;
- —справка о доходах;
- —выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета для подтверждения владения жилым помещением;
- —справка об отсутствии судимости;
- —медицинское заключение о состоянии здоровья;
- —копия свидетельства о браке;
- —письменное согласие всех совершеннолетних членов его семьи и мнение детей с десятилетнего возраста;
- —копия свидетельства о прохождении подготовки для будущих опекунов и попечителей;
- —автобиография.
Ответственность
"Орган опеки по месту жительства подопечного по заявлению кандидата назначает его опекуном или попечителем и в течение месяца выносит Акт об установлении опеки/попечения (ст. 11 ФЗ "Об опеке и попечительстве")", - рассказывает Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
После того, как гражданин стал опекуном или попечителем, он несет ответственность за подопечного и должен:
- —содержать ребенка, обеспечивая его питанием, одеждой и прочим;
- —заботиться о воспитании и развитии (умственном, психическом, нравственном, духовном);
- —дать возможность получить основное общее образование;
- —обеспечить общение подопечного с родными;
- —защищать интересы несовершеннолетнего.
- —отвечать за сделки с имуществом ребенка;
- —нести наказание за вред, причиненный личности и имуществу подопечного.
За что могут отстранить
Если опекун или попечитель не исполняет свои обязанности, использует опеку в корыстных целях или оставляет подопечного без надзора и необходимой помощи, его могут отстранить и привлечь к ответственности (ст. 39 ГК РФ).
Кто имеет преимущественное право
Орган опеки может назначить нескольких опекунов или попечителей, в том числе и при устройстве в семью на воспитание. И наоборот, одно и то же лицо может быть опекуном или попечителем нескольких подопечных.
"Преимущественное право стать опекунами и попечителями имеют бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети и внуки, братья, сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, взрослые братья и сестры несовершеннолетнего подопечного. Братья и сестры передаются под опеку одного лица, за исключением случаев, если их разделение отвечает интересам самих детей", - отмечает Екатерина Булыгина.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкподростки в кабинете Инспекции по делам несовершеннолетних
подростки в кабинете Инспекции по делам несовершеннолетних
Ежегодный отчет
Каждый год опекун должен предоставлять отчет о состоянии имущества ребенка, сведения о доходах подопечного и расходах на него.
"Опекун/попечитель ежегодно не позднее первого февраля текущего года представляет в орган опеки отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении его имуществом (ст. 25 ФЗ "Об опеке и попечительстве")", - говорит Андрей Завертяев.
Прекращение опеки и попечительства
Опека над несовершеннолетними прекращается в момент достижения ими возраста 14 лет. С этой даты устанавливается попечительство, а опекун становится попечителем. Попечительство над несовершеннолетним прекращается, когда ему исполнится 18 лет, без какого-либо особого решения, а также в случае его вступления в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности.
"Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства", - добавляет Екатерина Булыгина.