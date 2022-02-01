https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html

За что могут забрать ребенка из семьи: права и обязанности органов опеки

Органы опеки и попечительства: суть, права, обязанности и полномочия

За что могут забрать ребенка из семьи: права и обязанности органов опеки

Органы опеки и попечительства контролируют соблюдение прав детей и других граждан, нуждающихся в помощи. Какими полномочиями обладают представители ведомства,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:03

2022-02-01T18:03

2022-02-01T18:02

общество

семья

дети

следственный комитет россии (ск рф)

россия

опека и попечительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753450854_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_4727c9dc5ea49aa18092c706d20aa102.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Органы опеки и попечительства контролируют соблюдение прав детей и других граждан, нуждающихся в помощи. Какими полномочиями обладают представители ведомства, кто может получить разрешение на опекунство ребенка, а кто нет, за что опекуна могут привлечь к ответственности, - в материале РИА Новости.Органы опеки, основные понятияОрганы опеки и попечительства созданы для реализации федерального закона № 48-ФЗ.Основные понятия, такие как “опека”, “попечительство”, “подопечный”, “недееспособный гражданин”, определены в ст. 2 профильного федерального закона.ФункцииК задачам органов опеки и попечительства относятся:Такие органы имеют широкие полномочия для реализации возложенных задач:Особое значение имеет участие органов опеки и попечительства в судебных спорах:Кроме того, органы опеки и попечительства в некоторых случаях участвуют в исполнении судебных актов, связанных с воспитанием детей (на стадии исполнительного производства)."Например, в ст. 79 СК РФ указано, что принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу, должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства, лица, которому передается ребенок, а в необходимых случаях представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и других специалистов", – отмечает Екатерина Булыгина, старший юрист практики семейных и наследственных споров бюро адвокатов "Де-юре".Профилактическая работа с семьямиСоциальные сироты – дети, оставшиеся без попечения при живых родителях. Обязанность органов опеки – предупреждать социальное сиротство, оперативно выявлять неблагополучные семьи и проводить с ними профилактическую работу, которая включает в себя:Помощь семьямСемьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (например, в связи с низким уровнем доходов, разводом, конфликтами между супругами или родителями и детьми) и социально опасном положении (в случае злоупотребления алкоголем, наркотиками, жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей) опека оказывает необходимую помощь. Чаще всего она заключается в предоставлении адресной социальной поддержки, участии в бракоразводных процессах и назначении алиментов, постановке на учет малообеспеченных семей. Для разрешения семейных конфликтов привлекаются психологи и психотерапевты. Если родители страдают алко- или наркозависимостью, опека содействует в получении медицинской помощи, помогает устроить детей в детский сад или школу.При отсутствии у родителей постоянного дохода их направляют в Центр занятости населения на переобучение или трудоустройство. Опека может также содействовать малообеспеченной семье в бесплатном ремонте квартиры, обратившись с соответствующим заявлением в местную администрацию, помочь реструктурировать долг перед ЖКХ и направить ходатайство о снятии санкций за неуплату.Детям из таких семей предоставляются бесплатные путевки в городские лагеря и материальная помощь (сертификаты на продукты, бытовую технику, одежду).Приемным семьям также оказывается необходимая помощь и поддержка (социальная, юридическая, педагогическая и психологическая).Лишение родительских правОдно из важных полномочий органа опеки и попечительства связано с возможностью при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью изъять ребенка из семьи даже без решения суда."Наличие финансовых трудностей не является основанием, по которому органы опеки и попечительства могут отобрать ребенка. Главное, чтобы родители добросовестно исполняли свои обязанности по воспитанию детей, заботились о них, создавали необходимые условия для развития”, - говорит Любовь Сысоева, юрист АБ "S&K Вертикаль".После отобрания несовершеннолетнего опека может подать в суд на лишение родительских прав. Делается это в том случае, если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей, не платят алименты, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, совершают умышленные преступления против их жизни или здоровья (ст. 69 СК РФ)."Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. Кроме того, если родители или один из них будут лишены родительских прав, суд обязан в течение трех дней после вступления решения в законную силу направить выписку из него в органы опеки и попечительства, а также в органы записи актов гражданского состояния. Одновременно с рассмотрением вопроса о лишении родительских прав суд разрешает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителя или родителей, лишенных таких прав", - объясняет Екатерина Булыгина.В результате такие мать и отец теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, на льготы и пособия для семей с детьми. Также лишенные родительских прав в соответствии с ГК РФ не могут получить наследство за ребенком. Несовершеннолетний же наоборот сохраняет все преимущества, связанные с наличием родства, в частности, сохраняет право собственности или право пользования жилым помещением.Права и обязанностиОпека контролирует то, как свои обязанности по отношению к детям выполняют родители и те, кто их замещает.Часто именно родители, которые по закону должны соблюдать права и представлять интересы своих детей, выступают нарушителями этих прав. Несовершеннолетний может самостоятельно обратиться в опеку, но чаще всего такая информация поступает от третьих лиц (педагогов, соседей, родственников и знакомых), так как дети боятся родителей и не хотят оказаться в воспитательном учреждении.Защита прав и законных интересов гражданЕсли интересы родителей и ребенка расходятся, в ситуацию должны вмешаться государственные структуры, которые призваны защитить права ребенка на жизнь, здоровье, достойное содержание и воспитание. При необходимости опека может инициировать дело по лишению родительских прав и выбрать для ребенка форму устройства с последующим контролем его содержания и воспитания.Надзор за деятельностью опекунов и попечителейВ соответствии со ст. 8 закона об опеке, органы попечительства обязаны контролировать условия проживания несовершеннолетних в приемной семье, соблюдение их прав и интересов. Для этого проводятся плановые и внеплановые проверки, во время которых сотрудник ведомства посещает семью и составляет акт, в котором указываются:Если выявлены нарушения, инспектор составляет их перечень и отмечает сроки, отведенные на устранение. Опекуну или попечителю выдаются рекомендации. В крайнем случае его могут освободить от обязанностей и забрать ребенка.Контроль за сохранностью и управлением имуществом гражданОрганы опеки обязаны следить за сохранностью имущества ребенка и управлять им до достижения совершеннолетия опекаемого.В законодательстве предусмотрено получение согласия органа опеки и попечительства для совершения ряда юридически значимых действий. Например:"При этом орган опеки и попечительства может отказать в выдаче согласия, если установит несоответствие сделки интересам ребенка. И напротив, если сделка будет в интересах ребенка, согласие может быть дано, даже если формально совершение сделки вступает в противоречие с требованиями закона, содержащими запреты и ограничения в целях защиты прав подопечных", - говорит Любовь Сысоева.Иные задачиНа опеку также возлагаются иные задачи в соответствии с федеральными региональными законами (п. 2 ст. 7 ФЗ № 48).Законное регулированиеДеятельность органов опеки регулируется следующими нормативно-правовыми актами:Опекунство и попечительствоОпека – форма устройства детей до 14 лет и признанных судом недееспособными граждан, при которой опекуны являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.Попечительство – форма устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой попечители обязаны оказывать им содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса.ОсобенностиПорядок установления опеки и попечительства регулируется ГК РФ, СК РФ и ФЗ "Об опеке и попечительстве".ТребованияПрежде чем дать согласие на опеку или попечительство, орган опеки может запросить сведения о человеке в органах внутренних дел, ЗАГС, медицинских и иных организациях.Претендент должен быть совершеннолетним и дееспособным гражданином. Опекуном или попечителем согласно ст. 146 СК не могут стать:ДокументыДля того чтобы оформить опеку или попечительство, необходимо собрать пакет документов:Ответственность"Орган опеки по месту жительства подопечного по заявлению кандидата назначает его опекуном или попечителем и в течение месяца выносит Акт об установлении опеки/попечения (ст. 11 ФЗ "Об опеке и попечительстве")", - рассказывает Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".После того, как гражданин стал опекуном или попечителем, он несет ответственность за подопечного и должен:За что могут отстранитьЕсли опекун или попечитель не исполняет свои обязанности, использует опеку в корыстных целях или оставляет подопечного без надзора и необходимой помощи, его могут отстранить и привлечь к ответственности (ст. 39 ГК РФ).Кто имеет преимущественное правоОрган опеки может назначить нескольких опекунов или попечителей, в том числе и при устройстве в семью на воспитание. И наоборот, одно и то же лицо может быть опекуном или попечителем нескольких подопечных.Ежегодный отчетКаждый год опекун должен предоставлять отчет о состоянии имущества ребенка, сведения о доходах подопечного и расходах на него."Опекун/попечитель ежегодно не позднее первого февраля текущего года представляет в орган опеки отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении его имуществом (ст. 25 ФЗ "Об опеке и попечительстве")", - говорит Андрей Завертяев.Прекращение опеки и попечительстваОпека над несовершеннолетними прекращается в момент достижения ими возраста 14 лет. С этой даты устанавливается попечительство, а опекун становится попечителем. Попечительство над несовершеннолетним прекращается, когда ему исполнится 18 лет, без какого-либо особого решения, а также в случае его вступления в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности."Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства", - добавляет Екатерина Булыгина.

https://realty.ria.ru/20211225/roditeli-1764710465.html

https://ria.ru/20211130/roditeli-1761346961.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, дети, следственный комитет россии (ск рф), россия, опека и попечительство