Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/omikron-1770404615.html
Кому грозит "тяжелый" омикрон
Названа категория людей, которым грозит "тяжелый" "омикрон" - РИА Новости, 01.02.2022
Кому грозит "тяжелый" омикрон
Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:39
2022-02-01T04:39
распространение коронавируса
в мире
япония
ботсвана
юар
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981314_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_2d443660787ba1d302e9b9e59ea99b49.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет Express.Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких."Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" "омикрона" далеки от того, что он видел на практике.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html
япония
ботсвана
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981314_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0cc796612cd17abb51eb3b92f60d217e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
04:39 01.02.2022
 
Названа категория людей, которым грозит "тяжелый" "омикрон"

Express: в Японии заявили о росте тяжелых случаев "омикрона" среди пожилых пациентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог возле аппарата ИВЛ
Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет Express.
Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.
По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" "омикрона" далеки от того, что он видел на практике.
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Медицинский работник у кровати пациента - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
02:08Распространение коронавируса
Врач рассказал, сколько остается заразным человек с "омикроном"
 
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияБотсванаЮАРРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала