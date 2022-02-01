https://ria.ru/20220201/omikron-1770404615.html

Кому грозит "тяжелый" омикрон

Названа категория людей, которым грозит "тяжелый" "омикрон" - РИА Новости, 01.02.2022

Кому грозит "тяжелый" омикрон

Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:39

2022-02-01T04:39

2022-02-01T04:39

распространение коронавируса

в мире

япония

ботсвана

юар

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет Express.Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких."Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" "омикрона" далеки от того, что он видел на практике.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

япония

ботсвана

юар

россия

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в мире, япония, ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса