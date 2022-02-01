https://ria.ru/20220201/lukashenko-1770452872.html

Лукашенко призвал дать правдивую оценку событиям Отечественной войны

Лукашенко призвал дать правдивую оценку событиям Отечественной войны - РИА Новости, 01.02.2022

Лукашенко призвал дать правдивую оценку событиям Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с участившимися в последнее время попытками переписать историю Великой Отечественной войны... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:09

2022-02-01T12:09

2022-02-01T17:07

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минск

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александр лукашенко

дмитрий мезенцев

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с участившимися в последнее время попытками переписать историю Великой Отечественной войны необходимо дать правдивую оценку многим ее событиям."В связи с участившимися в последнее время попытками переписать (историю Великой Отечественной войны – ред.), перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время дать правдивую оценку многим событиям и их участникам. Кстати, что мы и делаем", - заявил Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посещает с визитом Белоруссию. Кроме губернатора и членов делегации на встрече также присутствовали госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и недавно назначенный послом России в Белоруссии Борис Грызлов.Глава белорусского государства заметил, что "в советские времена мы не то стыдливо, не то боясь по-славянски, по-советски кого-то обидеть, не все говорили открыто, как это было". "Сегодня видим, что это надо сделать честно, открыто, даже если кому-то неприятно будет. По крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц (истории – ред.)", - продолжил белорусский президент.Лукашенко отметил, что и в Санкт-Петербурге, и в Белоруссии бережно хранят память о Великой Отечественной войне. "Наши специалисты, как вы знаете, активно работают над некоторыми вопросами и страницами Великой Отечественной войны, открываются страшные вещи этого замалчивания: в два - три раза, а где-то и в 10 раз, в концлагерях – а их было море на территории Беларуси – уменьшались потери обычных граждан и советских солдат", - добавил Лукашенко. Он также напомнил о трагедии блокадного Ленинграда, назвав этот период одним из самых жутких эпизодов Второй мировой войны.Президент обратил внимание на то, что во вторник в минском музее истории Великой Отечественной войны состоится открытие совместной экспозиции "Символы блокадного Ленинграда", заявив, что это – правильная и важная инициатива.В свою очередь Беглов поблагодарил белорусского и российского президентов за "мужество и стойкость в отстаивании истории наших государств", особенно Великой Отечественной войны. "То, что вы вдвоем отстаиваете исторические ценности, объединяет вокруг вас миллионы людей - не только в наших странах, но и во всем мире", - подчеркнул он.Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны, идет расследование. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской СССР в годы Великой отечественной войны установит реальный ущерб от действий нацистов и потребует его возмещения.

https://ria.ru/20220111/genotsid-1767387244.html

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"Жуткие вещи происходили" – Лукашенко о трагедии блокадного Ленинграда "Жуткие вещи происходили" – Лукашенко о трагедии блокадного Ленинграда 2022-02-01T12:09 true PT1M14S

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в мире, белоруссия, минск, борис грызлов, александр беглов, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, россия