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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/kuravlev-1770454779.html
В Москве простились с Леонидом Куравлевым
В Москве простились с Леонидом Куравлевым - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве простились с Леонидом Куравлевым
В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:16
2022-02-01T13:39
культура
общество
василий шукшин
станислав говорухин
вгик
рсфср
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости.Актера отпевали в Центральной клинической больнице, на церемонии присутствовали близкие, коллеги и поклонники.Позже на Троекуровском кладбище пройдут похороны.Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.Он родился 8 октября 1936 года, окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень". Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.Среди наград Куравлева — приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена Святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770191466.html
https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770188201.html
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В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым
В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым
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общество, василий шукшин, станислав говорухин, вгик, рсфср, леонид куравлев
12:16 01.02.2022 (обновлено: 13:39 01.02.2022)
 
В Москве простились с Леонидом Куравлевым

В Центральной клинической больнице в Москве простились с Леонидом Куравлевым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости.
Актера отпевали в Центральной клинической больнице, на церемонии присутствовали близкие, коллеги и поклонники.
Позже на Троекуровском кладбище пройдут похороны.
Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.
Прощание с Леонидом Куравлевым
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в ЦКБ №1 в Москве
1 из 10

Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
2 из 10

Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий на траурной церемонии
3 из 10

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в закрытом формате.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
4 из 10

Церемония прощания проходила в закрытом формате.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.

Внук народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
5 из 10

Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
6 из 10

"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
7 из 10

Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева
8 из 10

"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева
9 из 10

Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Цветы и фотография на могиле народного артиста РСФСР Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище
10 из 10

Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Церемония прощания проходила в закрытом формате.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Он родился 8 октября 1936 года, окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.
Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень".
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
30 января, 14:14
Биография Леонида Куравлева
Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).
Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 14:03Культура
Жил такой парень. Не стало Леонида Куравлева
Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.
Среди наград Куравлева — приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена Святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

Актер Леонид Куравлев
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

Леонид Куравлев
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

Кадр из фильма Золотой теленок
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1967)

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

Кадр из фильма
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1964)

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

Кадр из фильма Живет такой парень
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из художественного фильма Гори, гори, моя звезда
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1975)

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

Кадр из фильма Афоня
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1975)

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

Кадр из фильма Не может быть!
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев в роли Айсмана в многосерийном телевизионном художественном фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

Актеры Александр Леньков и Леонид Куравлев, 2009 год
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures / Перейти в фотобанк

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

Леонид Куравлев в роли Барина в фильме Книга мастеров
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
 
КультураОбществоВасилий ШукшинСтанислав ГоворухинВГИКРСФСРЛеонид Куравлев
 
 
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