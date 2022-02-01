https://ria.ru/20220201/kuravlev-1770454779.html

В Москве простились с Леонидом Куравлевым

В Москве простились с Леонидом Куравлевым - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве простились с Леонидом Куравлевым

В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:16

2022-02-01T12:16

2022-02-01T13:39

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости.Актера отпевали в Центральной клинической больнице, на церемонии присутствовали близкие, коллеги и поклонники.Позже на Троекуровском кладбище пройдут похороны.Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.Он родился 8 октября 1936 года, окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень". Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.Среди наград Куравлева — приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена Святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770191466.html

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В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым 2022-02-01T12:16 true PT1M30S

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общество, василий шукшин, станислав говорухин, вгик, рсфср, леонид куравлев