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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220201/krizis-1770435727.html
Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления
Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления - РИА Новости, 01.02.2022
Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления
Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания эмоционального интеллекта?
2022-02-01T11:00
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это надолго
дети
психология
подкаст
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Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления
Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания основ эмоционального интеллекта?
audio/mpeg
Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления
Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания основ эмоционального интеллекта?
audio/mpeg
О кризисе 7 лет у детей и основах эмоционального интеллекта рассказывает клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина.01:10 Что такое кризис семи лет и почему он появляется?03:23 Признаки кризиса04:30 Сколько он длится?07:20 Какие изменения происходят в психике ребенка младшего школьного возраста?09:30 Как родителям сгладить кризис?14:57 "Гипоопека, как и гиперопека, имеют негативные последствия во взрослом возрасте"16:53 Как работать со своими эмоциями при воспитании детей? Основы эмоционального интеллектаПожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дети, психология, подкаст, аудио
11:00 01.02.2022 (обновлено: 11:49 01.02.2022)
 

Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления

Это надолго
Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления
11:00
Читать ria.ru в
Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания эмоционального интеллекта?
О кризисе 7 лет у детей и основах эмоционального интеллекта рассказывает клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина.
01:10 Что такое кризис семи лет и почему он появляется?
03:23 Признаки кризиса
04:30 Сколько он длится?
07:20 Какие изменения происходят в психике ребенка младшего школьного возраста?
09:30 Как родителям сгладить кризис?
14:57 "Гипоопека, как и гиперопека, имеют негативные последствия во взрослом возрасте"
16:53 Как работать со своими эмоциями при воспитании детей? Основы эмоционального интеллекта
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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