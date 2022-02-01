https://ria.ru/20220201/krizis-1770435727.html

Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления

Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления - РИА Новости, 01.02.2022

Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления

Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания эмоционального интеллекта?

2022-02-01T11:00

2022-02-01T11:00

2022-02-01T11:49

это надолго

дети

психология

подкаст

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Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания основ эмоционального интеллекта? audio/mpeg

Признаки детского кризиса семи лет и способы его преодоления Кризис семи лет в жизни ребенка (да, и такой существует), как правило, вызван началом обучения в школе. Одни дети проходит его незаметно, другие довольно тяжело. От чего это зависит? По каким признакам можно определить, что у ребенка начался кризис? Как семье его пережить? И почему родителям для этого необходимы знания основ эмоционального интеллекта? audio/mpeg

О кризисе 7 лет у детей и основах эмоционального интеллекта рассказывает клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина.01:10 Что такое кризис семи лет и почему он появляется?03:23 Признаки кризиса04:30 Сколько он длится?07:20 Какие изменения происходят в психике ребенка младшего школьного возраста?09:30 Как родителям сгладить кризис?14:57 "Гипоопека, как и гиперопека, имеют негативные последствия во взрослом возрасте"16:53 Как работать со своими эмоциями при воспитании детей? Основы эмоционального интеллектаПожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, психология, подкаст, аудио