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Генпрокурора попросили взять на контроль дело о смерти девочки в Ленобласти
Генпрокурора попросили взять на контроль дело о смерти девочки в Ленобласти - РИА Новости, 01.02.2022
Генпрокурора попросили взять на контроль дело о смерти девочки в Ленобласти
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:33
2022-02-01T09:33
2022-02-01T09:33
происшествия
санкт-петербург
калининский район
узбекистан
ленинградская область
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование смерти малолетней девочки, жившей с няней в Ленинградской области. Документ есть у РИА Новости.Как сообщили ранее в областной прокуратуре, тело ребенка 2019 года рождения было обнаружено 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино. Ребенок несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе Петербурга, куда его передала мать, гражданка Узбекистана. По данным прокуратуры, мать обнаружила в квартире тело своего ребенка, которого затем увезла в Мурино, откуда обратилась в правоохранительные органы."Прошу Вас, уважаемей Игорь Викторович, взять под личный контроль расследование смерти малолетней девочки, а также рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства и внести свои предложения относительно изменения действующих норм, чтобы предотвратить совершение в будущем подобных вопиющих случаев", - следует из письма.
https://ria.ru/20211213/delo-1763490558.html
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, узбекистан, ленинградская область
Генпрокурора попросили взять на контроль дело о смерти девочки в Ленобласти
Генпрокурора Краснова попросили взять на контроль дело о смерти девочки в Ленобласти