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Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину - РИА Новости, 31.01.2022
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне своего визита на Украину сообщила на своей странице в Twitter, что заразилась коронавирусными. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T23:25
2022-01-31T23:25
2022-01-31T23:25
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ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне своего визита на Украину сообщила на своей странице в Twitter, что заразилась коронавирусными."Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции", - написала Трасс в Twitter.Во вторник Трасс вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном должна была отправиться с визитом на Украину.В понедельник Лиз Трас вместе с Джонсон и членами кабинета министров была на слушаниях в парламенте. Кроме того, после этого она представляла в парламенте законопроект об ужесточении санкционного режима в отношении России.
https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770386383.html
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в мире, украина, twitter, борис джонсон, россия, коронавирус covid-19
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
Глава МИД Британии Трасс заразилась коронавирусом накануне визита на Украину