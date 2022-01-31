14:43 31.01.2022 (обновлено: 15:54 31.01.2022)
В Петербурге школьников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
В Петербурге школьников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
Школьные рюкзаки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Школьники 7-11 классов в Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации губернатор города.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что при соблюдении эпидемиологических требований допускается проведение итогового сочинения (изложения), а также регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, власти города разрешили очное обучение для 1-6 классов и посещения ими кружков, если туда будут ходить одновременно только одноклассники.
С 2 по 13 февраля обучение по программам среднего профессионального образования должно проходить дистанционно. При этом VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Петербурге планируется провести в обычном формате при соблюдения требований Роспотребнадзора.
В тот же период в городе запретили занятия по спортивной подготовке и проведение соответствующих мероприятий для несовершеннолетних, кроме этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Исключение сделали и для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва.