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США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник
США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник - РИА Новости, 31.01.2022
США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник
Американские конгрессмены "точно сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:09
2022-01-31T06:23
в мире
украина
сша
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Американские конгрессмены "точно сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.Ранее в конгрессе США подготовили проект санкций против Москвы, который предлагает объявить "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе террористами.Глава ЛНР пояснил, что не видит преград, которые бы помешали американским законодателям "насаждать "демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в своем же конгрессе". "Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике", - подчеркнул Пасечник.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония. США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770238631.html
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в мире, украина, сша, леонид пасечник, россия
06:09 31.01.2022 (обновлено: 06:23 31.01.2022)
 
США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник заявил, что США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Американские конгрессмены "точно сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Ранее в конгрессе США подготовили проект санкций против Москвы, который предлагает объявить "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе террористами.

"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", — заявил Пасечник в интервью РИА Новости.

Глава ЛНР пояснил, что не видит преград, которые бы помешали американским законодателям "насаждать "демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в своем же конгрессе". "Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике", - подчеркнул Пасечник.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Во Франции объяснили экономический провал Украины
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония. США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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