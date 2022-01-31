06:09 31.01.2022 (обновлено: 06:23 31.01.2022)
США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник заявил, что США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Американские конгрессмены "точно сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Ранее в конгрессе США подготовили проект санкций против Москвы, который предлагает объявить "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе террористами.
"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", — заявил Пасечник в интервью РИА Новости.
Глава ЛНР пояснил, что не видит преград, которые бы помешали американским законодателям "насаждать "демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в своем же конгрессе". "Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике", - подчеркнул Пасечник.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония. США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.