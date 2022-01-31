https://ria.ru/20220131/pasechnik-1770250569.html

Леонид Пасечник: под видом инструкторов на Украину прибывают наемники

Леонид Пасечник: под видом инструкторов на Украину прибывают наемники - РИА Новости, 31.01.2022

Леонид Пасечник: под видом инструкторов на Украину прибывают наемники

Обстановка в Донбассе остается напряженной, украинские силовики продолжают стягивать технику и вооружение, в том числе поставленное Западом, к линии... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:00

2022-01-31T10:00

2022-01-31T10:00

интервью

львовская область

вооруженные силы украины

луганская народная республика

счастье (город)

обсе

леонид пасечник

смм обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152390/65/1523906522_0:254:3508:2227_1920x0_80_0_0_a8a66bf953a3e3ac47656560ecf8ad6d.jpg

Обстановка в Донбассе остается напряженной, украинские силовики продолжают стягивать технику и вооружение, в том числе поставленное Западом, к линии соприкосновения. В интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, насколько вероятно обострение конфликта в Донбассе, возможно ли проведение контактной группы по Донбассу в Стамбул, и чем может обернуться для Украины приток иностранных наемников в страну.— Как Вы оцениваете обстановку у линии соприкосновения в Донбассе на сегодняшний день?— Обстановка на линии соприкосновения неоднозначная. До недавнего времени ситуация с обстрелами была относительно спокойной. Вчера после недельного перерыва Украина произвела обстрел, в ходе которого погиб один наш защитник. Но остальной мир это не интересует. Им больше подходят ужастики из западных СМИ о том, как Россия нападет на Украину, но не то, что в реальности происходит на линии соприкосновения здесь в Донбассе. Мы оказались точкой выяснения геополитических интересов глобальных игроков. И в отличии от Киева и украинского режима, нас это никак не радует. Мы слишком хорошо знаем, что такое война в своем доме. Донбасс сегодня - это точка военно-политического напряжения, где сконцентрированы очень большие силы и очень большие интересы.— Продолжают ли ВСУ стягивать технику и вооружение? Какую размещают тяжелую технику, запрещённую минскими соглашениями? Есть ли у вас данные о наличии вблизи линии соприкосновения вооружений иностранного производства?Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идёт активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и ГСМ, перемещается тяжёлое вооружение и готовится техника. Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии - гаубиц и самоходных орудий.СММ ОБСЕ ежедневно сообщает, что их наблюдательные беспилотники глушатся. На той стороне активно работают установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха.— Есть ли у вас данные о наличии вблизи линии соприкосновения вооружений иностранного производства?— Вы видите, что страны Запада ежедневно перебрасывается в Киев десятки тонн современного вооружения. Для всего остального мира это подаётся, как помощь Киеву для обороны от "российской агрессии", но по факту - это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса. Уже через день-два привезённое вооружение появляется в зоне конфликта и может быть использовано в гражданской войне Киева против народа Донбасса.Мне хочется спросить у налогоплательщиков и рядовых граждан США, Великобритании, Канады и прочих, они знают, что за их деньги поставляется вооружение не для борьбы со страшным "российским агрессором", который ни на кого не нападает, а даётся в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР?— Насколько высока вероятность применения в нынешней ситуации Киевом ПТРК javelin и турецких беспилотников?— У Киева есть не только перечисленное вами вооружение, но и многое другое. И канадские снайперские винтовки, и британские гранатометы NLAW, и еще много другого вооружения, которое никогда не производилось ни на Украине, ни в других странах бывшего СССР, а выпущено по заказу НАТО и под НАТОвский стандарт. Это все в разных количествах, но уже есть на той стороне, и они готовы его применить в любой момент.— Как вы относитесь к инициативе сенатора от "Единой России" Андрея Турчака поставить ЛНР и ДНР российское вооружение, чтобы уравновесить силы в противостоянии с Украиной, которую Запад накачивает оружием?— Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками. Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти 8 лет пытаемся добиться именно такого результата. Но если Киев решит задействовать силовой сценарий, нам необходимо быть готовыми отразить любое нападение вооруженного противника.Появление в нашем военном арсенале таких названий, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет" и прочих, стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов.Иллюзия о "маленькой победоносной войне" в Донбассе не должна поселиться ни в одном даже в самом воспаленном мозгу "укропатриотов", и особенно тех из них, которые оказались сегодня у власти в Киеве.Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева - это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой "легкой военной прогулки" для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них.— Как прокомментируете заявления о том, что американские ЧВК готовят украинских военных? Есть ли у вас такие данные? Где проходят тренировки? Есть ли иностранные инструкторы или бойцы вблизи линии соприкосновения?— Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Яворовский полигон во Львовской области только числится украинским, но он, и не только он, давно переданы в управление иностранных инструкторов, которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, тол есть разведчиков и диверсантов. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать, и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И я вам скажу, что совсем не факт, что эти инструкторы-наемники, будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи.В последние дни мы получаем много информации, что в Северодонецке, в Счастье, Попасной, появляется достаточно много бойцов, говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе.— СМИ сообщали, что ЦРУ готовит на Украине некие партизанские отряды для противостояния России. Известны ли вам факты обучения украинских силовиков специалистами ЦРУ? Нет ли опасения, что эти навыки будут использованы радикалами для диверсий?— Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт еще с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажёров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия.Не так давно Украина их еще и легализовала, приняв закон о национальном сопротивлении, где эти обученные в США диверсанты легализуются и оплачиваются. Буквально на днях изменениями в законодательство они наделили их правом официально использовать не только стрелковое оружие, но и различные гранатометы, ПТРК и прочее, достаточно серьезное вооружение, как раз то, что сейчас Запад активно завозит на Украину.Так что когда НАТО придётся уйти из Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране, не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни.— Турция предложила предоставить площадку для переговоров по Донбассу с участием Киева, РФ, ЛНР, ДНР и представителей ОБСЕ. Готовы ли представители республики принять такое приглашение и выехать на переговоры в Стамбул? Получали ли вы такое приглашение?— Никаких официальных письменных предложений мы не получали, были только консультации в рамках контактной группы, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ. При этом мне кажется, что внимание уделяется не настолько значимым деталям. Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути. На какой бы площадке не встречались наши переговорщики, сторонами конфликта все равно будут Киев и Донбасс. И говорить нам придётся друг с другом, какой бы вокруг ни был пейзаж.В случае с предлагаемой Турцией это будет пейзаж государства, входящего в состав НАТО. И в этом случае вопрос безопасности участников переговоров становится основным. Вы уверены, что Анкара ослушается, если очередной Столтенберг даст приказ задержать сепаратистов? У меня такой уверенности нет!На площадке в Минске прошло больше сотни очных заседаний Контактной группы, где были учтены пожелания и опасения всех участников процесса. И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там. Одним словом, были созданы все условия, чтобы не отвлекаться от самого главного - ведения переговоров. К чему сейчас менять шило на мыло?Самый простой способ быстро вернуться к очным переговорам - вернуться в Минск. Не устраивает Минск - можем провести переговоры в Луганске. Мы гарантируем и безопасность для всех участников, и высокий уровень организации. Напомню, что даже в 2014 году такие переговоры в Донецке уже проводились без каких-либо негативных последствий для всех их участников.— Перед Новым годом Киев заявил, что готов провести обмен пленными в любое время, какова позиция республики? Будут ли какие-то инициативы в этом вопросе с вашей стороны? Что на данном этапе мешает его проведению? Сколько человек республика готова отдать в рамках обмена Киеву на сегодняшний момент. Выставляет ли Киев какие-либо условия по возвращению похищенного офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка?— Прежде всего, украинскому руководству надо определиться с собственной позицией, чего они хотят - "обмен в любое время" или "никаких переговоров с сепаратистами". Если "никаких переговоров", то как физически согласовать обмен по минским соглашениям? А если они готовы разговаривать об обмене, почему они не согласны вести переговоры о выполнении остальных пунктов минских соглашений? Что это за "переговорная шизофрения"?При том, что наши письменные предложения по Дорожной карте реализации всех пунктов минских соглашений, в том числе пункта об обмене, лежат на столе в контактной группе уже полтора года, и Киевом успешно игнорируются.У республик инициативы одни и те же, крайне простые и понятные: Киев должен выполнить взятые на себя обязательства, а мы выполним свои. Более того, Кучма дважды подписывал обязательство провести процессуальную очистку в отношении тех наших людей, которые были уже нам переданы, но на Украине они все еще находятся в розыске, по ним открыты уголовные дела или действуют приговоры судов. Уже больше года на столе у Зеленского лежит проект указа о помиловании 13 человек из этого списка, но и по сей день он не подписан.Сейчас ЛНР требует возвращения 47 человек, которые совершенно точно находятся в украинских застенках. Мы работаем над их возвращением домой.Наш офицер СЦКК – Андрей Косяк уже больше ста дней находится в заложниках у Киева. Его выкрали украинские боевики, нарушив свои же гарантии и не постеснявшись присутствия ОБСЕ. Как можно дальше воспринимать какие-либо гарантии Украины? Будет какое-то доверие к ним?— Конгрессмены США подготовили проект санкций против РФ, который предлагает объявить "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе террористами. Как можете прокомментировать подобные действия и предложения? Верите ли в их принятие? Что это будет значить для ЛНР?— Я не вижу преград для американских конгрессменов насаждать "демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в своем же конгрессе. Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы. Спустя 8 лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать нашей республике.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770205105.html

https://ria.ru/20220130/donbass-1770204970.html

https://ria.ru/20220128/perebroska-1770079402.html

https://ria.ru/20220128/donbass-1770033226.html

https://ria.ru/20220127/otryady-1769793446.html

https://ria.ru/20220127/pomosch-1769781034.html

львовская область

луганская народная республика

счастье (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, львовская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, леонид пасечник, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия