Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253768.html
Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу
Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу - РИА Новости, 31.01.2022
Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу
Самый простой способ возобновить очные переговоры по Донбассу - вернуться в Минск, и Луганск готов это сделать, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:24
2022-01-31T10:06
в мире
анкара
стамбул
мид турции
мевлют чавушоглу
обсе
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728534_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_b49b27f4ee24ac5528f945e2f963c35d.jpg
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Самый простой способ возобновить очные переговоры по Донбассу - вернуться в Минск, и Луганск готов это сделать, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."На площадке в Минске прошло больше сотни очных заседаний контактной группы, где были учтены пожелания и опасения всех участников процесса. И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там", - заявил Пасечник.Глава ЛНР уточнил, что были созданы все условия, "чтобы не отвлекаться от самого главного - ведения переговоров"."Самый простой способ быстро вернуться к очным переговорам - это вернуться в Минск. Не устраивает Минск - можем провести переговоры в Луганске. Мы гарантируем и безопасность для всех участников и высокий уровень организации. Напомню, что даже в 2014-м (году - ред.) такие переговоры в Донецке уже проводились без каких-либо негативных последствий для всех их участников", - дополнил Пасечник.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220129/donbass-1770107941.html
https://ria.ru/20220127/donbass-1769851201.html
анкара
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728534_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_29d4885fe7448c99434f8909e3454d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара, стамбул, мид турции, мевлют чавушоглу, обсе, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
09:24 31.01.2022 (обновлено: 10:06 31.01.2022)
 
Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу

Глава ЛНР Пасечник: Луганск готов вернуться в Минск для очных переговоров по Донбассу

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Самый простой способ возобновить очные переговоры по Донбассу - вернуться в Минск, и Луганск готов это сделать, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ".
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 10:33
В ЛНР вновь зафиксировали вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе
"На площадке в Минске прошло больше сотни очных заседаний контактной группы, где были учтены пожелания и опасения всех участников процесса. И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что были созданы все условия, "чтобы не отвлекаться от самого главного - ведения переговоров".
"Самый простой способ быстро вернуться к очным переговорам - это вернуться в Минск. Не устраивает Минск - можем провести переговоры в Луганске. Мы гарантируем и безопасность для всех участников и высокий уровень организации. Напомню, что даже в 2014-м (году - ред.) такие переговоры в Донецке уже проводились без каких-либо негативных последствий для всех их участников", - дополнил Пасечник.
Читайте полный текст интервью >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 18:40
Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич
 
В миреАнкараСтамбулМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуОБСЕЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Лента новостейМолния
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины