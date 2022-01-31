https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253768.html

Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу

Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу - РИА Новости, 31.01.2022

Глава ЛНР назвал способ возобновить очные переговоры по Донбассу

Самый простой способ возобновить очные переговоры по Донбассу - вернуться в Минск, и Луганск готов это сделать, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:24

2022-01-31T09:24

2022-01-31T10:06

в мире

анкара

стамбул

мид турции

мевлют чавушоглу

обсе

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Самый простой способ возобновить очные переговоры по Донбассу - вернуться в Минск, и Луганск готов это сделать, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."На площадке в Минске прошло больше сотни очных заседаний контактной группы, где были учтены пожелания и опасения всех участников процесса. И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там", - заявил Пасечник.Глава ЛНР уточнил, что были созданы все условия, "чтобы не отвлекаться от самого главного - ведения переговоров"."Самый простой способ быстро вернуться к очным переговорам - это вернуться в Минск. Не устраивает Минск - можем провести переговоры в Луганске. Мы гарантируем и безопасность для всех участников и высокий уровень организации. Напомню, что даже в 2014-м (году - ред.) такие переговоры в Донецке уже проводились без каких-либо негативных последствий для всех их участников", - дополнил Пасечник.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220129/donbass-1770107941.html

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в мире, анкара, стамбул, мид турции, мевлют чавушоглу, обсе, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия