https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253297.html

В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле

В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.01.2022

В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле

Переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:18

2022-01-31T09:18

2022-01-31T10:06

в мире

киев

анкара

мид турции

нато

мевлют чавушоглу

обсе

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."На какой бы площадке не встречались наши переговорщики, сторонами конфликта все равно будут Киев и Донбасс. И говорить нам придётся друг с другом, какой бы вокруг ни был пейзаж", - заявил Пасечник.Глава ЛНР напомнил, что Турция входит в состав НАТО."И в этом случае вопрос безопасности участников переговоров становится основным. Вы уверены, что Анкара ослушается, если очередной Столтенберг даст приказ задержать сепаратистов? У меня такой уверенности нет!" - дополнил Пасечник.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220129/donbass-1770107941.html

https://ria.ru/20220130/donbass-1770204970.html

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