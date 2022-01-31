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В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле
В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.01.2022
В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле
Переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:18
2022-01-31T09:18
2022-01-31T10:06
в мире
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анкара
мид турции
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обсе
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."На какой бы площадке не встречались наши переговорщики, сторонами конфликта все равно будут Киев и Донбасс. И говорить нам придётся друг с другом, какой бы вокруг ни был пейзаж", - заявил Пасечник.Глава ЛНР напомнил, что Турция входит в состав НАТО."И в этом случае вопрос безопасности участников переговоров становится основным. Вы уверены, что Анкара ослушается, если очередной Столтенберг даст приказ задержать сепаратистов? У меня такой уверенности нет!" - дополнил Пасечник.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, киев, анкара, мид турции, нато, мевлют чавушоглу, обсе, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
09:18 31.01.2022 (обновлено: 10:06 31.01.2022)
В ЛНР усомнились в безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле
Глава ЛНР Пасечник усомнился в гарантиях безопасности предлагаемых переговоров в Стамбуле