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Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР
Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР
Идея российских сенаторов поставить оружие Донбассу — символичный жест, который может остудить горячие головы, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:15
2022-01-31T08:31
в мире
чехия
франция
андрей турчак
нато
единая россия
javelin (птрк)
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Идея российских сенаторов поставить оружие Донбассу — символичный жест, который может остудить горячие головы, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — прокомментировал Пасечник.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США уже передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770247990.html
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в мире, чехия, франция, андрей турчак, нато, единая россия, javelin (птрк), леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
08:15 31.01.2022 (обновлено: 08:31 31.01.2022)
 
Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: решение о поставках оружия в Донбасс может остудить горячие головы

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Идея российских сенаторов поставить оружие Донбассу — символичный жест, который может остудить горячие головы, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
08:12
Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
"Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — прокомментировал Пасечник.
Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США уже передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
07:33
Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
 
В миреЧехияФранцияАндрей ТурчакНАТОЕдиная РоссияJavelin (ПТРК)Леонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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