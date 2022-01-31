https://ria.ru/20220131/pasechnik-1770248145.html

Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР

Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022

Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР

Идея российских сенаторов поставить оружие Донбассу — символичный жест, который может остудить горячие головы, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:15

2022-01-31T08:15

2022-01-31T08:31

в мире

чехия

франция

андрей турчак

нато

единая россия

javelin (птрк)

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Идея российских сенаторов поставить оружие Донбассу — символичный жест, который может остудить горячие головы, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — прокомментировал Пасечник.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США уже передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220131/donbass-1770247990.html

https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html

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