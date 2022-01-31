https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html

Проценко рассказал о хороших новостях с омикроном

Проценко назвал особенности новой волны коронавируса в России - РИА Новости, 31.01.2022

Проценко рассказал о хороших новостях с омикроном

Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:30

2022-01-31T17:30

2022-01-31T18:43

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денис проценко

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.Он обратил внимание на рекордное количество заражений коронавирусом в Москве — около 25 тысяч в сутки."И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость", — добавил главврач.Среди особенностей нынешней волны Проценко назвал повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость. Однако он предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет, имеющих ожирение или патологии."Поэтому несмотря на то, что эту неделю идет такой вот лавинообразный рост случаев, мы не видим лавинообразного роста госпитализаций", — добавил он.В то же время Проценко отметил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено, и призвал "не расслабляться": помимо "омикрона", все еще циркулирует и "дельта".Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.За последние сутки общее число новых случаев COVID-19 в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228), госпитализированы 9090 пациентов. В целом за время пандемии в стране заразились 11 861 077 человек. За день жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html

https://ria.ru/20220130/superimmunitet-1770221030.html

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