https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html
Проценко рассказал о хороших новостях с омикроном
Проценко назвал особенности новой волны коронавируса в России - РИА Новости, 31.01.2022
Проценко рассказал о хороших новостях с омикроном
Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:30
2022-01-31T17:30
2022-01-31T18:43
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.Он обратил внимание на рекордное количество заражений коронавирусом в Москве — около 25 тысяч в сутки."И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость", — добавил главврач.Среди особенностей нынешней волны Проценко назвал повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость. Однако он предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет, имеющих ожирение или патологии."Поэтому несмотря на то, что эту неделю идет такой вот лавинообразный рост случаев, мы не видим лавинообразного роста госпитализаций", — добавил он.В то же время Проценко отметил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено, и призвал "не расслабляться": помимо "омикрона", все еще циркулирует и "дельта".Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.За последние сутки общее число новых случаев COVID-19 в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228), госпитализированы 9090 пациентов. В целом за время пандемии в стране заразились 11 861 077 человек. За день жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html
https://ria.ru/20220130/superimmunitet-1770221030.html
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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, омикрон-штамм коронавируса
17:30 31.01.2022 (обновлено: 18:43 31.01.2022)
Проценко назвал особенности новой волны коронавируса в России
Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о быстром течении "омикрона"
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью
RTVI.
Он обратил внимание на рекордное количество заражений коронавирусом в Москве — около 25 тысяч в сутки.
"И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость", — добавил главврач.
Среди особенностей нынешней волны Проценко назвал повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость. Однако он предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет, имеющих ожирение или патологии.
"Поэтому несмотря на то, что эту неделю идет такой вот лавинообразный рост случаев, мы не видим лавинообразного роста госпитализаций", — добавил он.
В то же время Проценко отметил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено, и призвал "не расслабляться": помимо "омикрона", все еще циркулирует и "дельта".
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России
. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
За последние сутки общее число новых случаев COVID-19 в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228), госпитализированы 9090 пациентов. В целом за время пандемии в стране заразились 11 861 077 человек. За день жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.