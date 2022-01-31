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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/omikron-1770249769.html
Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем
Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем - РИА Новости, 31.01.2022
Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем
Три региона России, где оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал "омикрон", на утро понедельника официально не сообщили о выявлении... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:49
2022-01-31T08:49
распространение коронавируса
общество
уральский
воз
здоровье - общество
чукотка
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Три региона России, где оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал "омикрон", на утро понедельника официально не сообщили о выявлении нового штамма, еще три субъекта страны остаются в списке "чистых", свидетельствуют данные РИА Новости.В воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 82 из 85 регионах РФ.На данный момент только шесть регионов не сообщали о выявлении "омикрон"-штамма. Это Тульская, Ивановская и Курская область в Центральном федеральном округе, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом в трех из этих шести регионов "омикрон" уже выявлен, но о нем не информировали местные власти.Все регионы шести федеральных округов - Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского - выявили новый штамм коронавируса.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html
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общество, уральский, воз, здоровье - общество, чукотка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:49 31.01.2022
 
Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем

Тульская, Ивановская и Курская области не сообщили о выявлении омикрон-штамма

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Три региона России, где оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал "омикрон", на утро понедельника официально не сообщили о выявлении нового штамма, еще три субъекта страны остаются в списке "чистых", свидетельствуют данные РИА Новости.
В воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 82 из 85 регионах РФ.
Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 15:48
Ученый назвал причину быстрого распространения "омикрона"
На данный момент только шесть регионов не сообщали о выявлении "омикрон"-штамма. Это Тульская, Ивановская и Курская область в Центральном федеральном округе, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом в трех из этих шести регионов "омикрон" уже выявлен, но о нем не информировали местные власти.
Все регионы шести федеральных округов - Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского - выявили новый штамм коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 15:18В России
Гинцбург: ревакцинированные "Спутником Лайт" защищены от омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоУральскийВОЗЗдоровье - ОбществоЧукоткаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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