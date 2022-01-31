https://ria.ru/20220131/omikron-1770249769.html

Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем

Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем - РИА Новости, 31.01.2022

Три российских региона, где зафиксировали омикрон-штамм, не сообщили о нем

Три региона России, где оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал "омикрон", на утро понедельника официально не сообщили о выявлении... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:49

2022-01-31T08:49

2022-01-31T08:49

распространение коронавируса

общество

уральский

воз

здоровье - общество

чукотка

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Три региона России, где оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал "омикрон", на утро понедельника официально не сообщили о выявлении нового штамма, еще три субъекта страны остаются в списке "чистых", свидетельствуют данные РИА Новости.В воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 82 из 85 регионах РФ.На данный момент только шесть регионов не сообщали о выявлении "омикрон"-штамма. Это Тульская, Ивановская и Курская область в Центральном федеральном округе, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом в трех из этих шести регионов "омикрон" уже выявлен, но о нем не информировали местные власти.Все регионы шести федеральных округов - Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского - выявили новый штамм коронавируса.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/sputnik-layt-1770197364.html

уральский

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