https://ria.ru/20220131/obmen-1770254812.html

В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек

В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек - РИА Новости, 31.01.2022

В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева возвращения 47 человек в рамках обмена удерживаемыми, в связи с конфликтом в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:36

2022-01-31T09:36

2022-01-31T10:06

в мире

луганск

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева возвращения 47 человек в рамках обмена удерживаемыми, в связи с конфликтом в Донбассе, лицами, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее в ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с переданных в рамках обмена лиц."Сейчас ЛНР требует возвращения 47 человек, которые совершенно точно находятся в украинских застенках. Мы работаем над их возвращением домой", - заявил Пасечник.Он уточнил, что также уже больше года у президента Украины Владимира Зеленского лежит проект указа о помиловании 13 человек из списка, переданных ранее в рамках обмена пленными лиц, которые до сих пор находятся в розыске на подконтрольной Киеву территории, но до сих пор указ не подписан.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html

https://ria.ru/20220128/lnr-1770082727.html

луганск

донецкая народная республика

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в мире, луганск, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр