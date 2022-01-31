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В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек
В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек - РИА Новости, 31.01.2022
В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева возвращения 47 человек в рамках обмена удерживаемыми, в связи с конфликтом в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:36
2022-01-31T10:06
в мире
луганск
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева возвращения 47 человек в рамках обмена удерживаемыми, в связи с конфликтом в Донбассе, лицами, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее в ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с переданных в рамках обмена лиц."Сейчас ЛНР требует возвращения 47 человек, которые совершенно точно находятся в украинских застенках. Мы работаем над их возвращением домой", - заявил Пасечник.Он уточнил, что также уже больше года у президента Украины Владимира Зеленского лежит проект указа о помиловании 13 человек из списка, переданных ранее в рамках обмена пленными лиц, которые до сих пор находятся в розыске на подконтрольной Киеву территории, но до сих пор указ не подписан.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220130/donbass-1770174095.html
https://ria.ru/20220128/lnr-1770082727.html
луганск
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в мире, луганск, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
09:36 31.01.2022 (обновлено: 10:06 31.01.2022)
 
В ЛНР потребовали от Украины возвращения 47 человек

Глава ЛНР Пасечник потребовал от Украины возвращения 47 человек в рамках обмена пленными

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева возвращения 47 человек в рамках обмена удерживаемыми, в связи с конфликтом в Донбассе, лицами, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник РИА Новости.
Ранее в ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с переданных в рамках обмена лиц.
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30 января, 10:35
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"Сейчас ЛНР требует возвращения 47 человек, которые совершенно точно находятся в украинских застенках. Мы работаем над их возвращением домой", - заявил Пасечник.
Он уточнил, что также уже больше года у президента Украины Владимира Зеленского лежит проект указа о помиловании 13 человек из списка, переданных ранее в рамках обмена пленными лиц, которые до сих пор находятся в розыске на подконтрольной Киеву территории, но до сих пор указ не подписан.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреЛуганскВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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