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Российские миротворцы помогли многодетной семье в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы помогли многодетной семье в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 31.01.2022
Российские миротворцы помогли многодетной семье в Нагорном Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента организовали доставку и передачу адресной гуманитарной помощи многодетной семье в городе Степанакерт,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:08
2022-01-31T09:08
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Военнослужащие российского миротворческого контингента организовали доставку и передачу адресной гуманитарной помощи многодетной семье в городе Степанакерт, Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ."В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали нуждающейся многодетной семье, состоящей из семи человек, теплые вещи, одежду для взрослых и детей, детские игрушки, предметы домашнего обихода, лекарства и продуктовые наборы", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Представитель российского миротворческого контингента Андрей Кудрин сообщил, что помощь была оказана беженцам из Гадрутского района. Самой младшей в семье из семи человек - мужа, жены и пяти дочерей - пять месяцев."На следующей неделе планируется гуманитарная акция в Мардакертском районе, в населенном пункте Чанхатак, по выдаче одеял и обуви для многодетных семей и семей переселенцев", – сказал Кудрин.В ведомстве сообщили, что с начала текущего года более 50 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220124/mirotvortsy-1769191909.html
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика
09:08 31.01.2022
 
Российские миротворцы помогли многодетной семье в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы передали многодетной семье в Степанакерте теплые вещи и лекарства

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Военнослужащие российского миротворческого контингента организовали доставку и передачу адресной гуманитарной помощи многодетной семье в городе Степанакерт, Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали нуждающейся многодетной семье, состоящей из семи человек, теплые вещи, одежду для взрослых и детей, детские игрушки, предметы домашнего обихода, лекарства и продуктовые наборы", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Представитель российского миротворческого контингента Андрей Кудрин сообщил, что помощь была оказана беженцам из Гадрутского района. Самой младшей в семье из семи человек - мужа, жены и пяти дочерей - пять месяцев.
"На следующей неделе планируется гуманитарная акция в Мардакертском районе, в населенном пункте Чанхатак, по выдаче одеял и обуви для многодетных семей и семей переселенцев", – сказал Кудрин.
В ведомстве сообщили, что с начала текущего года более 50 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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